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Порошенко перепутал комнаты и посетил переговоры Лаврова,- СМИ
Петр Порошенко, президент Украины, во время проведения на 73-й сессии Генассамблеи ООН, перепутал переговорные комнаты и зашел «в гости» к российской делегации. В ней, в этот момент, находился Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации, передает replyua.net.
«Порошенко провел в комнате 15 секунд, после чего вышел из нее и пошел в зал заседаний», - сказано в сообщении, распространенном РБК. Издание также отмечает, что один из присутствующих в переговорной комнату журналистов, успел поставить Порошенко вопрос о предложении замещения миротворцев на Донбассе. В свою очередь, украинский президент отказался отвечать на данный вопрос, заявив: «никаких ответов российским СМИ, вы – фейкньюс».
Напомним, немногим ранее украинский президент заявил, что проведение миротворческой операции вместе с ООН на оккупированной территории Донбасса «может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа». А предложение Владимира Путина, президента Российской Федерации, относительно размещения миротворцев на востоке Украины, он назвал «очковтирательством». При этом, Порошенко подчеркнул, что Украина предпринимает попытки создания на Донбассе настоящей миротворческой миссии ООН, в которой будут принимать участие миротворческие контингенты.
Теги: Донбасс, переговоры, Порошенко, Лавров
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