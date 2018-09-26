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Правительство Украины сегодня утвердит количество призываемых срочников
Сегодня Кабмин должен утвердить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объем расходов для проведения призыва в октябре — декабре 2018 года. Соответствующий проект распоряжения содержится в повестке дня заседания, передает УНН.
Также Кабмин планирует создать межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий и утвердить обязательные требования к Доверительному списку.
Чиновники, помимо прочего, хотят утвердить Порядок обеспечения ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов спецназначения, МВД, Нацполиции, разведывательных органов, военной прокуратуры, ГСЧС, работников медучреждений необходимыми средствами и ресурсами во время их привлечения к обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
Чиновники также должны сегодня утвердить план мероприятий по проведению в 2018 году Всеукраинской недели права и план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.
Кабмин намерен утвердить и проект “Новое строительство подстанции 500 кВ „Креминская“ с мероприятиями ВЛ 500 кВ „Донбасская — Донская“ и ВЛ 220 кВ „Креминская — Юбилейная“, Луганская область”.
Обсудят чиновники и некоторые вопросы касающиеся Ощадбанка.
Среди прочего министры попросят Президента назначить Ю. Полуреза Постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году, согласно которому срок осеннего призыва увеличен с двух до трех месяцев.
В Генштабе ВСУ заявили, что продолжение до трех месяцев нынешнего осеннего призыва на военную службу повысит качество подбора призывников.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Кабмин, призывники
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