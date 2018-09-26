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В США поставили точку в вопросе кражи Крыма
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вручил президенту Петру Порошенко символическую печатную копию декларации Государственного секретаря США Майка Помпео, передаёт Бизнес.Медиа.
В ней "четко и недвусмысленно зафиксирована позиция Соединенных Штатов Америки относительно непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма", сообщает пресс-служба главы государства.
"В этой декларации Государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают русскую аннексию Крыма", - сказал Волкер.
При этом он добавил, что эта декларация по духу и букве похожа на декларацию, принятую в 1940 году и.о. Государственного секретаря США Самнером Веллесом о непризнании Соединенными Штатами советской оккупации балтийских стран.
Ранее Волкер жестко поставил Россию на место.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, Крым, аннексия
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