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В Украине отменят книгу жалоб
В Минэкономразвития сообщили, что уже подготовлен проект по отмене книги жалоб и предложений «в соответствии с европейскими опытом и практикой».
Так как книга была введена еще в Советском Союзе, то сейчас она «не является действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение».Граждане при заполнении книги обязаны указывать свои персональные данные, которые могут быть использованы мошенниками.
По мнению министерства целесообразнее направлять личные электронные или письменные обращения представителям бизнеса, на которые компании «обязаны отвечать в установленный законодательством срок».
Также там считают, что требование по ведению книги отзывов и предложений «создает излишнее давление на добросовестный бизнес».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, книга, отмена, жалобы
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