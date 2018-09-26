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В Украине установили запрет на популярную вакцину
26.09.2018 16:35
В Украине установили постоянный запрет на известную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита «Инфанрикс ИПВ» (Infanrix ipv) серий AC20B373AD, АС20В348ВА.
Пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сообщает, что производителем препарат является ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз с.а., Бельгия. Регистрационный номер препарата — 458/10−300 200 000.
Причиной запрета стало то, что препараты не прошли государственный контроль на территории Украины, и их пытались провезти по поддельным документам.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, вакцина, запрет
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