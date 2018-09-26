В Украине установили запрет на популярную вакцину

26.09.2018 16:35

В Украине установили постоянный запрет на известную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита «Инфанрикс ИПВ» (Infanrix ipv) серий AC20B373AD, АС20В348ВА.

Пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сообщает, что производителем препарат является ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз с.а., Бельгия. Регистрационный номер препарата — 458/10−300 200 000.

Причиной запрета стало то, что препараты не прошли государственный контроль на территории Украины, и их пытались провезти по поддельным документам.

Источник: https://donpress.com