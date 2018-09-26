Венгрия действительно доигралась: стало известно, зачем колонна бронетехники переброшена на Закарпатье

26.09.2018 20:00

​Колонна бронетехники и подразделения украинской армии были направлены на Закарпатье для отработки действий ВСУ в условиях горной местности и ведения контрнаступательных операций против условного противника.

Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на заявление Закарпатского областного военного комиссариата. В Сети считают, что Украина посылает Венгрии прозрачный сигнал на силовой удар в ответ на любую попытку устроить вспышку сепаратизма в регионе.

Стало известно, что с 25 по 29 сентября в Вооруженных силах Украины проводятся стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля - 2018". В рамках тактических учений, которые проводятся на полигонах Западного региона, будут наращивать возможности ведения оборонительных стабилизационных действий войсками планирования и ведения контрнаступательной операции.

В комиссариате также тактично отметили, что плановые учения на западных рубежах Украины проводятся регулярно.

Сама Венгрия идет на прямое столкновение с Украиной, а видео с выдачей венгерских паспортов – это последний рубеж в нормальных отношениях между странами.





Источник: www.dialog.ua