Верни деньги дважды: в Украине появился странный налог

26.09.2018 08:48

Налоговая служба в очередной раз проявляет чудеса изобретательности. Чтобы высосать из украинцев еще больше денег, налогу на доходы физлиц и военному сбору придумали новое применение.

Так, его собрались насчитывать на возмещение, которое компания выплачивает своим сотрудникам за потраченные на те или иные нужды собственные средства.

Здесь имеются в виду привычные нам хозяйственные нужды: когда водитель заправляет служебную машину или секретарь покупает канцтовары, а после - компания возвращает потраченные деньги по чекам. Раньше на этом история заканчивалась, теперь же - это новый повод заплатить в государственную казну. Налоговики решили называть такие возмещения прибылью физлица. То есть, купленная бумага для принтера, например, - это прибыль, а раз прибыль, значит, обложить налогом и приплюсовать военный сбор. В общей сложности, физлицу придется заплатить 19,5% от суммы, передает "Хвиля".

Такое разъяснение дали представители ГУ в Запорожской области и спровоцировало оно настоящий взрыв в мире бухгалтерии.

"Если физическим лицом (работником) приобретение товаров осуществлено не за счет предварительно выданных юридическим лицом (работодателем) средств под отчет, то доход, выплаченный такому физлицу за реализованные (проданные) товары, включается в его ежемесячный (годовой) налогооблагаемый доход, как и другие доходы и налогооблагается налогом на доходы физлиц и военным сбором на общих основаниях", — говорится в разъяснении.

Представителей ГФС вряд ли волнует, возместит ли компания расходы на НДФЛ и военный сбор своим подчиненным. Кого это по-настоящему тревожит, так это самих работников и бухгалтеров: ситуацию иначе, как несуразицей, назвать крайне сложно.

"Это бред сумасшедшего. Периодически налоговая инспекция плодит какие-то фантазии, это одна из них. Есть абсолютно четкая норма в статье 165 Налогового кодекса, согласно которой средства, за которые сотрудник отчитался, что потратил их на нужды предприятия, не облагаются никакими налогами. Налоговая пытается преподнести это так: сотрудник что-то покупает и продает предприятию. А почему продает, а, например, не дарит? Это просто их фантазии, и все эксперты, кто об этом слышит, плюются, ругаются и говорят, что у кого-то крыша поехала", — заявила Александра Томашевская - налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг.

Представители бизнеса также оспаривают трактовку налоговой.

"ГФС ссылается на прямую норму Налогового кодекса, где выдача средств под отчет подразумевает наличие именно аванса. То есть они буквально прочитывают эту норму. Якобы происходит покупка юридическим лицом товаров или услуг у физического лица. Однако на самом деле это действия, совершенные по поручению юридического лица без какой-либо привязки, когда произошли действия, до того или после того. Ведь это не сделка по приобретению товара у физлица, а выполнение им функции изначально именно от имени предприятия. С разъяснениями ГФС сложно согласиться", — говорит Юлия Дроговоз - вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Понятно, что одного только несогласия явно не хватит, чтобы общаться с налоговиками и открывать спор. Особенно если трактовать нормы подобным образом начнут во всех регионах Украины, а не только на Запорожье. Пока что юристы советуют бизнесу ссылаться на постановление Большой Палаты Верховного суда, которым налоговикам запретили самовольничать в начислениях НДФЛ и военного сбора в случае с возмещением средств работникам компаний. Он уже поставил точку в этом деле.

"Действительно пару лет назад была целая серия подобных судебных решений в пользу налоговиков. Однако последним было решение Верховного суда, который выдал заключение, что дохода в данном случае не возникает, поскольку имеет место, по сути, компенсация расходов, понесенных при выполнении трудовых обязанностей", — подчеркнул Виктор Мороз - управляющий партнер адвокатского объединения "Suprema Lex".

Он напомнил также, что БП-ВС окончательно, и обжалованию не подлежит.

Источник: https://antikor.com.ua