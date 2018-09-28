На словацько-українському кордоні, неконтрольована фура розчавила водія

28.09.2018 12:00

На словацько-українському кордоні біля КПП Вишнє Німецьке-Ужгород з боку Словаччини у ДТП загинув українець. Про це повідомляє місцеве видання СМЕ, пише Новини Закарпаття.

Відомо, що 53-річний українець на вантажівці рухався в колоні, наближаючись до кордону з боку села Собранце. Після зупинки колони, фура з якихось причин покотилася вниз. У той час інший 32-річний українець, який також рухався в колоні, вийшов з машини і став перед кабіною свого автомобіля. На жаль, неконтрольована вантажівка наїхала на нього і придавила колесами.

32-річний українець загинув на місці. Як зазначається, в крові водія вантажівки, що покотилася, алкоголю не знайшли.

Правоохоронці порушили кримінальну справу, тіло загиблого направили на експертизу.

Источник: https://from-ua.com