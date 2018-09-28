Низкие тарифы: «Укрпочта» может прекратить доставку пенсий

28.09.2018 07:35

«Укрпочта» пригрозила прекратить доставку пенсий, так как тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в эфире «Радио НВ».

«Я за то, что каждая услуга должна оплачиваться. Когда кто-то кому-то недоплачивает, начинается какая-то игра: кто-то кому-то недоплачивает.... когда непрозрачная отчетность, начинаются всякие "фокусы"», –считает Смелянский.

Он отметил, что в 2016 году минимальная зарплата составляла примерно 1 500 грн, и большинство почтальонов «Укрпочты» получали такую зарплату, в среднем обслуживая 143 пенсионера. «Сейчас мы имеем 3 723 грн, с первого января – 4 173 грн. Количество пенсионеров, которых мы обслуживаем, упало до 120... То есть если количество уменьшается, а затраты увеличиваются, то этот баланс уже не сводится», – пояснил он.

При этом тариф на разноску пенсий не пересматривался с 2004 года. «Очень простая математика. Кто-то должен закрывать этот баланс... А мы просто не в состоянии. Это значительные средства – 1 млрд грн, а наша выручка – 5,5 млрд грн», – подчеркнул Смелянский.

Источник: https://dnews.dn.ua