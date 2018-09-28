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Представитель России в ОБСЕ назвал условие для устойчивого перемирия на Донбассе
Для установления устойчивого перемирия на Донбассе Украина должна выполнить политическую часть Минских соглашений. Об этом в ходе своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине в Вене 27 сентября заявил постоянный представитель Российской Федерации Александр Лукашевич.
«Для достижения устойчивого перемирия недостаточно лишь мер военной безопасности. Необходимы параллельные шаги в политической сфере, как об этом было условлено на "Нормандском саммите" в Берлине 19 октября 2016 г. Речь об инкорпорировании в закон об особом статусе "формулы Штайнмайера". Киев отказывается обсуждать этот важный аспект», – заявил он.
«Приближается срок окончания действия закона об особом статусе, который в нарушение Минских договоренностей носит временный характер. Его непродление пошлет опасный сигнал и может разрушить всю минскую конструкцию. Привести к непредсказуемым последствиям. Попытки украинской стороны увязать продление закона с другими аспектами явно контрпродуктивны», – продолжил Лукашевич.
Он также обратился к ОБСЕ с призывом провести сравнительный анализ Комплекса мер Минских договоренностей и закона о реинтеграции Донбасса.
Как сообщалось ранее, по словам представителя Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Евгения Марчука, в ходе следующего раунда переговоров ТКГ в Минске Украина снова поднимет самый главный вопрос, решить который необходимо для введения миротворческого контингента ООН на Донбасс, – это установление устойчивого перемирия.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, перемирие, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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