Росгвардии разрешили «захват» иностранных суден в районе Крымского моста

28.09.2018 08:30

В российской Госдуме принят закон, наделяющий Росгвардию правом на эвакуацию кораблей из зон, которые прилегают к Крымскому мосту в Керченском проливе. Как передает replyua.net, об этом сообщает «Интерфакс».



Сегодня росгвардейцы имеют право досматривать суда, нарушившие правила судоходства у охраняемых Росгвардией объектов. В то же время, гвардейцы не могут эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки.



«Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива. Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта», — сказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, отныне сотрудники Росгвардии смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда, которые они посчитают нарушителями.