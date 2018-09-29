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Эксперт: пока Киев запускает шарики, мы проигрываем войну России в Приазовье

29.09.2018 13:09
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Эксперт: пока Киев запускает шарики, мы проигрываем войну России в Приазовье

Недавно Киев запустил шарики на линии разграничения на Донбассе, но в то же время Украина полностью проигрывает России войну в Приазовье. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от руководителя «Украинского милитарного центра» Тараса Чмута.

Он заявил, что в медиа постоянно массируется идея того, что война никому не нужна, необходимо договариваться обеим сторонам, и чтобы добиться результата, необходимо признать факт аннексии Крыма. «Это комплексная операция, и россияне качественно работают в этом направлении», - заявил эксперт. Также он считает, что Россия уже выиграла информационную войну у Украины. По его словам, операция с переходом «Донбасса» и «Корца» в Азовское море была проведена крайне успешно, но проиграна информационно России. 

«Не может быть так, что ВМС целые сутки игнорируют событие, а их функцию выполняет общественность, публикуя фото в соцсетях. ВМС не понимают, насколько в этой глобальной войне важна информация», - добавил эксперт. 



Теги: Россия, Донбасс, война, Приазовье
 
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