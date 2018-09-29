Лавров рассказал, на что Россия согласна по Донбассу: вариант Москвы неприемлем для Украины

29.09.2018 17:14

​Россия согласна на единственную уступку в вопросе оккупированного Донбасса и поддержит лишь миротворческий контингент ООН в формате, который будет охранять наблюдательную миссию ОБСЕ. Об этом в Нью-Йорке заявил глава МИД России Сергей Лавров, фактически отвергнув предложенный Украиной и США формат ввода контингента на всю оккупированную территорию. "Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ в Украине, готовы передать ее наблюдателям Ооновскую охрану", – заявил российский министр в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН. При этом СМИ сообщают, что Кремль категорически отказывается на предложенные Украины условия - Москва не готова к ведению контингента на территорию захваченной части Донбасса и передачу контроля над участком границы в руки украинских пограничников. Кремль также публично не поддержал создание временной международный администрации на оккупированном Донбассе. Российский формат ввода контингента неприемлем для Украины. Тем временем Порошенко сообщил о том, что готов защищать берега Украины так же, как он оберегает Донбасс от террористов. Кроме того, суд Гааги вчера узнал о преступлениях, которые совершают террористы из "ДНР" и "ЛНР".



Источник : https://www.dialog.ua