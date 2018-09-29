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Путин взялся за Закарпатье: стало известно о секретных переговорах
Недавняя встреча премьер-министра Венгрии Петера Сийярто с президентом России Владимиром Путиным не является случайностью на фоне нового витка украинско-венгерских трений.
Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в комментарии сайту "Сегодня", комментируя скандал с массовой выдачей венгерских паспортов в Берегово на Закарпатье. По его мнению, Россия могла снова реанимировать идею отторжения ряда регионов Украины.
"Он встречался с президентом Российской Федерации Путиным, и понятно, о чем они там говорили. По моему мнению, современная Венгрия – сателлит РФ, и она пытается свои внутренние проблемы решить за счет внешних завоеваний. В первую очередь, продуцировать и провоцировать ситуацию на Закарпатье, в Берегово и так далее. То есть там, где компактно проживают венгры", – заявил он.
По словам Богдана, несколько лет назад идею расчленить западные регионы Украины запустил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он тогда признал, что Россия хочет договориться с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе украинских территорий. Генерал-лейтенант также добавил, что после распада СССР и обретения Украиной независимости некоторые западные соседи начали проводить завуалированную антиукраинскую политику.
"Венгры, румыны и поляки давно уже, лет 20 назад, начинали эту работу таким образом: в местах компактного проживания своего этноса пытались сначала ввести, например, "карточку поляка", "карточку румына", "карточку венгра" с тем, чтобы, во-первых, как-то стимулировать там возрождение их идентичности; во-вторых, чтобы их люди учились в учебных заведениях этих стран; и, в-третьих, стратегия была направлена на то, чтобы со временем сделать наших людей гражданами этих стран. С начала соседи намеревались требовать культурно-национальную автономию, а потом – и национально-территориальную", – пояснил Богдан.
Напомним, что 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула. В свою очередь Будапешт пообещал принять зеркальные меры.
Российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья, которое, по его мнению, якобы может пойти по пути Донбасса.
Источник : https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, Путин, Закарпатье, переговоры
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