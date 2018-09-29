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Сегодня в Украине - день памяти жертв Бабьего яра
За годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло более 100 тысяч человек - евреев, цыган, караимов, военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники.
В Украине в субботу, 29 сентября, отмечается День памяти жертв Бабьего Яра – евреев, цыган, военнопленных и других невинных людей, убитых нацистской Германией в Бабьем Яру в 1941 году.
27 сентября 1941 года нацистские власти оккупированного Киева отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к восьми часам утра явилось в назначенное место с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа грозил расстрел. При этом было объявлено о намерении провести перепись и переселение евреев. Собравшихся палачи согнали к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли.
За два дня, 29-30 сентября, были расстреляны 33 тысячи 771 человек - почти все еврейское население Киева.
Всего за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло более 100 тыс. человек - евреев, цыган, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники и представителей других национальных или социальных групп, которых оккупанты считали "лишними". Расстрелы в Бабьем Яру продолжались до освобождения Киева от оккупантов.
Бабий Яр наряду с Освенцимом стал ужасным символом Холокоста на территории Восточной Европы.
Трагедия Бабьего Яра отмечается в Украине на государственном уровне.
Президент Украины Петр Порошенко 29 сентября также почтил память жертв трагедии.
"Бабий Яр - трагедия киевлян и всей Украины, незаживающая рана на теле нашей планеты. Это место - братская могила различных народов и известный во всем мире символ Холокоста", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Украина, Донбасс, память, жертвы, Бабий Яр
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