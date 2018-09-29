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Сергея Притулу уволили из-за сексуальных домогательств
Телеведущий рассказал, что это случилось в Великобритании.
Украинский телеведущий Сергей Притула, который этим летом поделился семейными фото с отдыха, сделал неожиданное признание в эфире развлекательного шоу одного из национальных каналов. Комик признался, что однажды его уволили из-за сексуального домогательства.
По словам Сергея Притулы, произошел неприятный случай в 2000 году. Тогда артист отправился на работу в Великобританию, где устроился официантом на киностудии, неподалеку от Лондона.
"2000 год. Я на заработках в Лондоне. Работал я в 12 милях от столицы Англии на киностудии официантом… На раздаче пасты была испанка. Она научила меня говорить "te quiero" (люблю тебя – ред. Сегодня) и "amore mio"(моя любовь). Как-то я все те слова сказал, на что она начала визжать, как бешенная: "Остановись". Через три минуты ко мне подходит главный менеджер и увольняет за сексуальные домогательства", – признался Сергей Притула.
Источник : https://www.segodnya.ua
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