- Кабмин отложил повышение цены на газ для населения до 18 октября11:03
- «Только ногами вперед»: российский журналист рассказал, сколько еще Путин будет при власти10:16
- Погода в Донецкой области 29 сентября10:07
- Журналист: если в своем заявлении о «Нафтогазе» Тимошенко не врет, то однозначно работает на Москву, причем совершенно открыто09:44
- Украинские промышленники готовы повысить зарплаты до уровня Польши до конца 2019 года08:45
- С Насирова сняли электронный браслет08:12
- В Сумах менингитом заболели десять детей из разных школ07:27
- В ОБСЕ назвали преемника Хуга в Украине07:02
- ЧП в Киеве: вооруженные люди захватили маршрутку с пассажирами22:45
- Вооруженные боевики «ДНР» нашли новый повод не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ22:34
«Только ногами вперед»: российский журналист рассказал, сколько еще Путин будет при власти
До тех пор, пока нынешний хозяин Кремля Владимир Путин жив, он будет все время находиться при власти, а вынести его можно только вперед ногами. Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из интернет-порталов заявил российский оппозиционный журналист Саша Сотник.
«Такая Россия, которая существует сегодня — нищая, уродливая, забитая — есть, пока есть Путин. Не будет Путина — не будет такой России. Она будет другой. Владимир Владимирович, пока жив, будет при власти всегда», — сказал собеседник.
Журналист добавил, что другой вопрос состоит в том, что российский лидер придумает после 2024 года, когда перестанут действовать его президентские полномочия. Сотник считает, что «Путина заменить может только Владимир Путин». «О преемниках вопрос моментально снимается, так как Путин — это наше все, наше навсегда и наше навечно. В целом, кто не хочет Путина — вешайтесь, так как он будет навсегда», — сказал журналист.
Теги: Донбасс, Путин, журналист, власть
- "Пойти на "мир" на условиях Путина - значит забыть сбитый Боинг и Саур-Могилу, Иловайск и "парад" пленных, ДАП и Дебальцево", - журналистка
- Российский журналист назвал выступление Путина в ООН одним словом - "лишнее"
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- "Путина списали и загоняют в угол", - российский журналист
- "Многоходовочка и советы упыря", - журналист высмеял сегодняшнюю риторику Путина
- "Деньги врозь, ребенка об пол, вы еще мне за пармезан ответите", - Бабченко об ультиматуме Путина США
- В «ДНР» хотят поддержать акцию эко-активистов в Мариуполе — Hyser10:45
- Погода в Донецкой области 29 сентября10:07
- В Донецкой области возобновляют водоснабжение08:29
- Вооруженные боевики «ДНР» нашли новый повод не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ22:34
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины 21:45
- Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой21:30
- Развестись дороже, чем жениться: сколько стоят услуги ЗАГСа в ОРДО21:14
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"20:45
- «Депутат ДНР» Тинянский пообещал российским кураторам «громкий взрыв»20:15
- Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог20:00
- В «ДНР» хотят поддержать акцию эко-активистов в Мариуполе — Hyser10:45
- Хакеры взломали миллионы аккаунтов в Facebook: что происходит10:29
- «Только ногами вперед»: российский журналист рассказал, сколько еще Путин будет при власти10:16
- Погода в Донецкой области 29 сентября10:07
- Журналист: если в своем заявлении о «Нафтогазе» Тимошенко не врет, то однозначно работает на Москву, причем совершенно открыто09:44
- Набитая перчатка на деревянном рычаге: стало известно, что скрывает королева Елизавета от людских глаз09:27
- Ким Ахеджаков: после сказанного Тимошенко даже россияне в легком шоке09:14
- Криштиану Роналду идет в суд из-за обвинения в изнасиловании09:00
- Украинские промышленники готовы повысить зарплаты до уровня Польши до конца 2019 года08:45
- В Донецкой области возобновляют водоснабжение08:29
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- 9 советов, как противостоять агрессии07:16
- Медики назвали главное правило здорового сна22:18
- Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание21:00
- Медики назвали основные причины постоянно холодных ног18:45
- Названа популярная сладость, способствующая похудению16:00
- "Секретное оружие" женщин по знаку зодиака11:00
- Осторожно! Эти привычки "убивают" зрение09:45
- Держитесь подальше от такого парня, как этот, на основании вашего знака Зодиака08:47
- Назван быстрый способ проверить щитовидную железу07:12
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців
- Главари "ЛДНР" и кураторы Кремля приходят в себя после диких потерь