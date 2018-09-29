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В Сумах менингитом заболели десять детей из разных школ

29.09.2018 07:27
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В Сумах менингитом заболели десять детей из разных школ

В Сумах менингитом заболели десять детей из разных школ.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на медиков.

Отмечается, что детей госпитализировали, однако уже готовятся перевести из реанимации в обычное отделение. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным возбудителем болезни стал энтеровирус, который у детей со слабым иммунитетом и спровоцировал менингит.

«Это не менингококковый менингит, это не менингококковая инфекция, которая требует внедрения карантинных мероприятий. Данная ситуация не может трактоваться как вспышка инфекции, а является спорадическими случаями, которые наблюдаются во время сезонности данного заболевания», – пояснила заместитель главного врача Сумской детской клинической больницы Виктория Бугаенко.

Источник : zi.dn.ua/news  



Теги: Донбасс, Сумы, дети, менингит
 
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