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В Сумах менингитом заболели десять детей из разных школ
В Сумах менингитом заболели десять детей из разных школ.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на медиков.
Отмечается, что детей госпитализировали, однако уже готовятся перевести из реанимации в обычное отделение. Их состояние оценивается как средней тяжести.
По предварительным данным возбудителем болезни стал энтеровирус, который у детей со слабым иммунитетом и спровоцировал менингит.
«Это не менингококковый менингит, это не менингококковая инфекция, которая требует внедрения карантинных мероприятий. Данная ситуация не может трактоваться как вспышка инфекции, а является спорадическими случаями, которые наблюдаются во время сезонности данного заболевания», – пояснила заместитель главного врача Сумской детской клинической больницы Виктория Бугаенко.
Источник : zi.dn.ua/news
Теги: Донбасс, Сумы, дети, менингит
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