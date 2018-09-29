- СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву с номерами «ДНР»22:50
- Вершбоу о НАТО: Украина готова, наверное, к членству 22:35
- В Киев из Одессы ехало 20 тысяч литров фальсифицированного спирта, но не доехало22:19
- Путин взялся за Закарпатье: стало известно о секретных переговорах21:43
- Глава МИД Венгрии попал в базу «Миротворца»21:30
- Украина стремительно вымирает: названа область, которая может исчезнуть20:31
- МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии20:01
- В Приазовье усилены подразделения ГСЧС и Госпогранслужбы Украины19:42
- Готовьте деньги: скандальная Гонтарева придумала новую схему «обдираловки» украинцев19:28
- Четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира18:25
Вершбоу о НАТО: Украина готова, наверное, к членству
Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Альянс "не вполне готов" принять Украину в свои члены.
Украина готова стать членом Североатлантического альянса. Такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" выразил бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, комментируя российскую агрессию против Украины. "Украина, конечно, очень хочет в НАТО войти. И мы не закрываем эту дверь. Вели переговоры в июле по этому вопросу. Украина готова, наверное, к членству. Но НАТО не вполне готово сегодня принять окончательно Украину в свои члены", – сказал он. По словам экс-замгенсекретаря НАТО, захват части территории суверенного государства для НАТО – "больной вопрос". "Это угрожает дестабилизации Украины как национального государства. Это же реально проблема. Это нарушает правила игры, которые были приняты всеми, и поэтому это можно назвать агрессией. Так что Украина стала своего рода пограничной фронтовой полосой в восточно-западном конфликте. Поэтому тут проходит водораздел между НАТО и Востоком. И мы убеждены в НАТО, что мы не должны уступить России, дать ей торжествовать. Чтобы ей сошло это все с рук просто так и признать все, что она сделала за последние годы", – отметил Вершбоу. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО. В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко говорил, что в скором будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз. В начале августа 2018-го президент заявил, что Верховная Рада сможет собрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию и законодательно установить курс страны на Евросоюз и НАТО. 20 сентября Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии и направила на рассмотрение в Конституционный Суд Украины законопроект о закреплении в Основном законе курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат. Согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованным 26 июня, присоединение Украины к НАТО поддерживает 44% украинцев, 36% – против.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Украина, Донбасс, НАТО
- Донецку дали семь лет на обоснование строительства метро
- Цены в феврале: "прыгнут" молоко, сахар, овощи и фрукты
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике
- Жителям Донбасса задолжали почти 180 миллионов гривен
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Эксперты прогнозируют снижение цен на "хрущевки"
- В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата20:45
- Боевики «ЛНР» и священники МПЦ из «МВД ЛНР» жестко ломают психику детей19:48
- В «ДНР» рассказали подробности подрыва кандидата на пост «главы»18:50
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой18:36
- Боевики «ДНР» приставляют к наблюдателям СММ ОБСЕ «конвоиров»17:30
- Боевики в Донецке ходят по квартирам, призывая голосовать за Пушилина16:40
- Похитила хунта: в сети обсуждают исчезновение жены экс-главаря ДНР15:55
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»15:26
- В Донецке прогремел взрыв: первые подробности14:40
- ДТП в Енакиево: Легковушка упала с моста14:25
- СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву с номерами «ДНР»22:50
- Вершбоу о НАТО: Украина готова, наверное, к членству 22:35
- В Киев из Одессы ехало 20 тысяч литров фальсифицированного спирта, но не доехало22:19
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Путин взялся за Закарпатье: стало известно о секретных переговорах21:43
- Глава МИД Венгрии попал в базу «Миротворца»21:30
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата20:45
- Украина стремительно вымирает: названа область, которая может исчезнуть20:31
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света14:10
- Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 201813:36
- В Украине запретили популярную вакцину12:50
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- 9 советов, как противостоять агрессии07:16
- Медики назвали главное правило здорового сна22:18
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями