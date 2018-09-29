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Журналист: если в своем заявлении о «Нафтогазе» Тимошенко не врет, то однозначно работает на Москву, причем совершенно открыто
Как передает replyua.net, топ-новостью сегодняшнего дня стало заявление Тимошенко о готовности сразу же после избрания президентом ликвидировать НАК «Нафтогаз». При этом, к самой Тимошенко вопросов больше нет, но есть вопросы к ее избирателям, понимают ли они, что, пообещав ликвидировать «Нафтогаз» Тимошенко себя выставила или откровенной циничной лгуньей, которая всех презирает, потому изначально не собирается выполнять свои обещания, которые раздает, или еще хуже – человеком, который собирается полностью покончить с Украиной. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Павел Бондаренко.
Он отмечает, что для того, чтобы подробнее разобраться в сказанном Тимошенко, можно немного забежать на перед и смоделировать ситуацию. Можно представить себе, что Юлия Тимошенко действительно победила на выборах и она уже президент. Допускаем, что она ликвидировала «Нафтогаз». Что же будет после этого? Недавно «Нафтогаз» выиграл в суде у «Газпрома» несколько миллиардов долларов. Если «Нафтогаз» ликвидируют, то решение суда потеряет силу при отсутствии одного из участников процесса, ведь он не закончился – россияне подали апелляцию.
По словам Павла Бондаренко, теперь все понимают, что, если в своем заявлении о «Нафтогазе» Тимошенко не врет, то однозначно работает на Москву, причем совершенно открыто. Тимошенко не скрывает того, что является агентом Кремля и помогает обдирать Украину. Это заявление Юлии Владимировны очень кстати перед выборами. Люди должны знать, за кого собираются проголосовать.
Теги: Донбасс, Нафтогаз, выборы президента, Тимошенко
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