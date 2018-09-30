Путин хочет поделить Украину: стало известно о секретных переговорах России и Венгрии

30.09.2018 07:48

Россия могла снова реанимировать идею отторжения ряда регионов Украины с их последующим переходом под контроль некоторых западных сопредельных стран, пытаясь "раскачать" ситуацию в украинских регионах посредством межнационального вопроса. Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Диалог.UA".

По его словам, украинские спецслужбы еще 15-20 лет назад информировали высшее военно-политическое руководство Украины о том, что происходит в западных областях страны и какие угрозы для ее национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности несут в себе шаги соседних европейских стран (Польши, Венгрии и Румынии). "Но ситуация развивалась, как развивается сейчас, и как мы видим, опять эти страны активизируют межнациональный вопрос с учетом того, что Украина якобы ослабла, РФ ее мучает, агрессивно на нее влияет. И это удобный случай, чтобы попытаться решить свои внутренние проблемы за счет внешних завоеваний", – сказал Богдан. Комментируя скандал с массовой выдачей венгерских паспортов в Берегово на Закарпатье, который привел к новому витку украинско-венгерских трений, ветеран внешней разведки напомнил, что неслучайно совсем недавно премьер-министр Венгрии Петер Сийярто находился с визитом в РФ и встречался с главой Кремля. "Он встречался с президентом Российской Федерации Путиным, и понятно, о чем они там говорили. По моему мнению, современная Венгрия – сателлит РФ, и она пытается свои внутренние проблемы (как и россияне) решить за счет внешних завоеваний. В первую очередь продуцировать и провоцировать ситуацию на Закарпатье, в Берегово и так далее. То есть там, где компактно проживают венгры", – пояснил он. Генерал-лейтенант при этом напомнил, что идею расчленить западные регионы Украины несколько лет назад запустил на высшем уровне лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский, признававший, что РФ хочет договориться с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе украинских территорий. Агрессивное антиукраинское предложение Путина в последствии подтвердил и Дональд Туск, находившийся в статусе главы Совета ЕС. Василий Богдан также отметил, что в свою очередь еще после распада СССР и обретения Украиной независимости ее некоторые западные соседи начали проводить завуалированную антиукраинскую политику под прикрытием некоторых социально-экономических программ. Венгры, румыны и поляки давно уже, лет 20 назад, начинали эту работу таким образом: в местах компактного проживания своего этноса пытались сначала ввести, например, "карточку поляка", "карточку румына", "карточку венгра" с тем, чтобы, во-первых, как-то стимулировать там возрождение их идентичности; во-вторых, чтобы их люди учились в учебных заведениях этих стран; и, в-третьих, стратегия была направлена на то, чтобы со временем сделать наших людей гражданами этих стран, в нарушение украинского законодательства дать им двойное гражданство. С начала соседи намеревались требовать культурно-национальную автономию (в местах компактного проживания своих этносов), а потом – и национально-территориальную", – пояснил разведчик.