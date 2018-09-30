Стартовал конкурс для студентов, на кону – поездка в Кельн и гранты до $100 тыс

30.09.2018 09:39

Открыт всеукраинский конкурс «Пищевые технологии 2019». Проект является первым из семи образовательных конкурсов, которые в 2018-2019 учебном году проведет благотворительный Фонд Бориса Колесникова.

С 1 по 28 октября на странице в Фейсбуке проводится регистрация студентов профильных вузов и молодых специалистов до 25 лет, желающих проверить свои знания и силы в конкурсе. Первый отборочный этап пройдет 1 ноября в формате тестирования по профильным предметам. Участники, прошедшие во второй этап, должны 28 ноября представить собственную разработку перед членами жюри. Эксперты определят 30 победителей «Пищевых технологий 2019». Наградой для авторов лучших проектов будет поездка в январе 2019 года в Кельн (Германия) на крупнейшую в мире выставку кондитерской промышленности ISM.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников пожелал будущим конкурсантам удачи и пригласил талантливую молодежь со всей страны присоединиться к проекту. «Кондитерская промышленность в Украине за последние 30 лет претерпела такие изменения, что теперь она может на равных бороться с любыми конкурентами в любой стране. Поездка юных пищевиков на выставку в Кельн – это возможность увидеть, насколько сильна конкуренция в мире, какие новые продукты появились, какие в Европе подходы, начиная от рецептуры и заканчивая дизайном. О том, что украинские кондитеры не уступают зарубежным, говорит и то, что 95% украинского рынка сладостей – продукция отечественных компаний. Задача нашего конкурса – привить ребятам соревновательный дух. Каждый из них может добиться огромного успеха. Что такое национальная идея? Это общество равных возможностей. Мы должны сделать так, чтобы никто из этой молодежи не сомневался в своих возможностях. Поэтому Фонд не только организует поездку студентов в Германию, но и параллельно с этим выделит пять грантов для авторов лучших бизнес-идей (от $50 тыс. до $100 тыс.), чтобы они могли создать свое дело в Украине с нашей помощью», – подчеркнул Борис Колесников.