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Долги по коммуналке надо отработать: украинцев заставят красить заборы и подметать улицы
Объединениям совладельцев многоквартирным домов по разрешению Кабинета Министров, сможет требовать оплату с должников в виде «бартера»
Кабинет министров Украины дал разрешающую отмашку ОСМД заключать специальные договора с жильцами дома и привлекать их к работе в счет оплаты долга за коммуналку.
Речь идет о неуплате платежей за содержание дома и придомовой территории.
Надо отметить, что принудительно привлекать к работе никого не будут. Для подобного составления договора нужно обоюдное желание: ОСМД и самого жильца.
К примеру, если владелец одной из квартиры не имеет материальной возможности оплатить счета, по согласию с ОСМД он может покрасить подъезд, облагородить придомовую территорию и т. п.
«Решение направлено на обеспечение гарантированного законом права совладельцев многоквартирного дома воспользоваться возможностью погасить задолженность, которая возникла у них перед объединением совладельцев такого дома из обязательных платежей и взносов на содержание дома, путем проведения работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме», — говорится в документе.
Стоимость выполненных работ также оценит ОСМД. Причем их стоимость не может быть больше суммы долга. Если же для работы, например, нужна краска, ее могут купить или за счет ОСМД, или же также включить эти расходы в счет долга.
Кроме того сообщалось, что украинцы, претендующие в этом году на коммунальную скидку, могут оформить ее сразу при помощи нескольких способов. Об этом сообщил руководитель главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.
«Не нужно ждать 15 октября или другой даты, когда у нас отопительный сезон начнется, а уже сейчас об этом позаботиться. Есть два варианта, как этот вопрос решить. Необходимо написать заявление и подать декларацию о доходах либо физически в районный отдел социальной защиты, или более простой способ — онлайн-заявление через сайт Министерства социальной политики», — отметил он.
По словам Куценко, украинцам в Киеве и областных центрах нужно обращаться заранее, ведь «ожидаются большие очереди». При этом наличие автомобиля или ценного имущества не является препятствием для получения государственной помощи.
«Главное — предоставить достоверную информацию. Часто украинцы боятся показать свое имущество, но если почитать об условиях получения субсидий, это не является препятствием, и много домохозяйств имеют возможность их получить. Сейчас надо быть готовым к тому, что субсидия определенное время проверяется через налоговые органы», — подчеркнул он.
Более того, Куценко уточнил, что тем, кому отказали в субсидии, не стоит расстраиваться. Решение можно будет обжаловать.
«Если вы не всю информацию указали, то кто угодно имеет право на апелляцию. Можно уточнить данные, подать другие документы для того, чтобы обжаловать определенное решение управления социальной защиты. Они это все проверят, но не надо бояться административной или уголовной ответственности, ведь главное декларацию подать вовремя — до 1 апреля. В этой ситуации вам просто будет отказано в субсидии, но будет возможность уточнить данные», — уточнил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, долг, субсидия, коммунальные услуги, отработка
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