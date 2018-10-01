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Как развивается рынок бюджетных авиаперевозок в Украине?
В начале сентября ирландский лоукост Ryanair совершил свой первый полет из Киева в Берлин. Приход крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании украинцы ждали уже давно, ведь она предлагает недорогие билеты и большой выбор направлений для путешествий. Однако Ryanair не единственный лоукост, который летает из Украины в ЕС за достаточно небольшие деньги. Куда и за сколько могут отправиться украинцы, выясняли наши эксперты.
Тонкости лоукост перевозок
Лоукост (англ. «низкая стоимость») – это авиакомпания, которая предлагает низкие цены на билеты из-за отсутствия дополнительных услуг во время полета. Как правило, лоукосты осуществляют короткие рейсы и предусматривают только ручную кладь. Большой багаж и питание на борту можно докупить дополнительно по желанию пассажира.
Сейчас из Украины летает более десяти лоукостов: Wizz Air, Meridiana, Air Arabia, FlyDubai, Estonian Air, Aegean Air, Pegasus Airlines, GermanWings, AirBaltic, Vueling Airlines и Ryanair.
Каждый из них имеет свою специфику и ориентируется на конкретные страны. Так, например, греческая авиакомпания Aegean Air летает из Киева в Афины за 900-1500 гривен, а балтийская компания AirBaltic – из Киева в Ригу, Таллин, Стокгольм, Хельсинки, Осло, Копенгаген и Берлин, предлагая билеты в пределах 1500-2000 гривен.
С октября регулярные рейсы начинет выполнять Ryanair. Он будет летать в Польшу, Германию, Литву, Мальту, Словакию, Испанию, Швецию и Великобританию. Лоукост предлагает билеты от 600 гривен и часто объявляет распродажи, на которых можно приобрести билет всего за 300 гривен.
Самым большим лоукостом в Украине остается венгерская авиакомпания Wizz Air, которая летает из Киева, Львова и Харькова. Она предлагает более 20 направлений из Украины в города Польши, Германии, Венгрии, Дании, Португалии, Эстонии и Великобритании. Цены на билеты зависят от даты, дня недели и загруженности рейса и колеблются в пределах 500 до 1500 гривен.
По словам исполнительного вице-президента Wizz Air Стивена Джонса, в связи с выходом на украинский рынок их главного конкурента – ирландского перевозчика Ryanair, сейчас руководство компании задумывается о снижении стоимости билетов для украинцев.
«Для нас главным является, чтобы каждый самолет из/в Украину был по максимуму заполнен пассажирами, потому что каждое свободное место – это упущенные возможности. Конечно, на ценообразование влияет как экономическое ценообразование, так и внутренние возможности, и, конечно, какие цены устанавливают конкуренты», – отметил Джонс.
Эксперты соглашаются, что приход Ryanair стимулирует украинский рынок авиаперевозок к изменениям. Например, конкуренция уже заставила оживиться «Международные авиалинии Украины», которые запустили «лоукост тарифы» на раннюю покупку билетов. Председатель совета «Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры» Владимир Наумов убежден, что компании вынуждены не только пересматривать свою ценовую политику, но и повышать уровень сервиса.
Воздушные перспективы
По данным Государственной авиационной службы, за год пассажиропоток через украинские аэропорты вырос на 26% – с 7 млн до 9 млн. Несмотря на то, что львиная доля от общего количества пассажиров пришлась на киевские аэропорты, аэродромы в регионах также демонстрируют хорошую динамику. Так, например, пассажиропоток в Черновцах вырос на рекордные 53%, во Львове – на 47,7%, а в Запорожье – на 36%.
Эксперты соглашаются, что украинцы стали больше путешествовать благодаря безвизовому режиму, который заработал летом прошлого года. Учитывая это, лоукосты заинтересованы открывать новые направления не только из столицы. Так, Ryanair ведет переговоры с 5 украинскими аэропортами, рейсы в которых могут быть запущены летом 2019 года. Среди потенциальных городов, которыми интересуются в авиакомпании: Харьков, Одесса, Днепр, Херсон и Винница.
«Я думаю, мы будем развиваться в Украине очень агрессивно и быстро наращивать темпы своего присутствия на рынке», – рассказывает представитель лоукоста Майкл О'Лири.
Кроме того, в планах перевозчика развивать в Украине рынок внутренних авиарейсов. Об этом во время подписания контракта с авиакомпанией сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
«Обратился к нашим партнерам Ryanair с просьбой проанализировать и создать конкурентные возможности перевозок пассажиров внутри страны. Я также получил очень позитивную и положительный ответ», – поделился глава государства.
Эксперты отмечают, что безвиз с Европой и рост количества бюджетных авиаперевозок являются свидетельством включения Украины в общеевропейское пространство. Если эта тенденция продолжится, то авиаперелеты в стране наконец перестанут быть чем-то привилегированным и станут доступными все большему числу украинцев.
Источник: Центр общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, авиакомпании
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