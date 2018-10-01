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Освобождение Сенцова: у Путина сделали громкое заявление
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о планах обмена осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и находящейся под стражей Марии Бутиной.
"Нет. Ничего не известно", - сказал Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Главред.
В воскресенье, 30 сентября, издание "Новая газета" сообщила со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, что главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача РФ ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.
В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.
Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, освобождение, пленник
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