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Освобождение Сенцова: у Путина сделали громкое заявление

01.10.2018 14:50
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Освобождение Сенцова: у Путина сделали громкое заявление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о планах обмена осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и находящейся под стражей Марии Бутиной.

"Нет. Ничего не известно", - сказал Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Главред.

В воскресенье, 30 сентября, издание "Новая газета" сообщила со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, что главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача РФ ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.

Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, освобождение, пленник
 
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