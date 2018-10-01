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РосСМИ сообщили о задержании экс-министра Украины
01.10.2018 15:20
В Москве задержан экс-министра транспорта Украины Николай Рудьковский, ранее заочно арестованный Басманным судом из-за нападения на посольство РФ в Киеве.
Такую информацию сообщило сегодня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.
Отмечается, что Рудьковского задержали согласно статьи УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».
Источник добавил, что в отношении экс-министра была избрана мера пресечения в виде ареста.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, министр, Москва, задержание
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