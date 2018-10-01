Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

РосСМИ сообщили о задержании экс-министра Украины

01.10.2018 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
РосСМИ сообщили о задержании экс-министра Украины

В Москве задержан экс-министра транспорта Украины Николай Рудьковский, ранее заочно арестованный Басманным судом из-за нападения на посольство РФ в Киеве.

Такую информацию сообщило сегодня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

Отмечается, что Рудьковского задержали согласно статьи УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Источник добавил, что в отношении экс-министра была избрана мера пресечения в виде ареста.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, министр, Москва, задержание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх