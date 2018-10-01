РосСМИ сообщили о задержании экс-министра Украины

01.10.2018 15:20

В Москве задержан экс-министра транспорта Украины Николай Рудьковский, ранее заочно арестованный Басманным судом из-за нападения на посольство РФ в Киеве.

Такую информацию сообщило сегодня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

Отмечается, что Рудьковского задержали согласно статьи УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Источник добавил, что в отношении экс-министра была избрана мера пресечения в виде ареста.

Источник: https://donpress.com