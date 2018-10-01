- Разгорелся скандал из-за концерта Энрике Иглесиаса в Киеве10:15
- «Выборов» в «ДНР» и «ЛНР» не будет при одном условии09:57
- ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе09:40
- На КПВВ в «Майорске» огромная очередь09:25
- Цены взлетят уже на днях: стало известно, когда в Украине подорожает алкоголь09:15
- Пенсия по-новому: многим украинцам грозят невыплаты09:00
- Переселенцам продолжают отказывать в аренде квартир, – правозащитница08:45
- Двое не прошли: В «ДНР» уменьшилось число желающих стать «главой республики»08:30
- С сегодняшнего дня все украинские водители будут обязаны это делать08:00
- Зима останется в воспоминаниях: ученые сделали неутешительный климатический прогноз Украине07:30
С сегодняшнего дня все украинские водители будут обязаны это делать
Начиная с 1 октября, то есть, с завтрашнего дня, все водители автомобилей обязаны в дневное (и, конечно же ночное) время суток включать свет ближних фар при проезде на загородных дорогах. Такое сообщение-напоминание распространила пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области, передает replyua.net.
Данное напоминание было распространено в соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения. В нем говорится, что с 1 октября по 1 мая каждого года, на территории Украины включение ближнего света фар на загородных дорогах, является обязательным к выполнению. Данный пункт правил призван повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дорожного покрытия, причем, как в ночное, так и в дневное время суток.
«Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения», — сказано в сообщении, распространенном ведомством. Напомним, что за несоблюдение данного правила предусматривается наказание в виде штрафа в размере 425 грн. Но, не стоит забывать, что соблюдение данного правила, несет за собой, не только избавление от штрафа, но и обеспечение собственной безопасности.
Теги: Донбасс, водитель, штраф, свет, автомобиль
- «Выборов» в «ДНР» и «ЛНР» не будет при одном условии09:57
- ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе09:40
- На КПВВ в «Майорске» огромная очередь09:25
- Переселенцам продолжают отказывать в аренде квартир, – правозащитница08:45
- Двое не прошли: В «ДНР» уменьшилось число желающих стать «главой республики»08:30
- На Донетчине достроили вышку, которая будет транслировать украинские каналы в ОРДО07:15
- По Макеевке с сиреной прошла огромная колонна техники НВФ23:57
- Террористы совершили новые атаки на позиции бойцов ВСУ на Донбассе23:52
- В Донецке разгорелись нешуточные страсти: раненый Хакимзянов арестован, коммунист больше не участвует в "выборах"23:45
- Опубликованы кадры момента гибели Захарченко. ВИДЕО22:28
- Разгорелся скандал из-за концерта Энрике Иглесиаса в Киеве10:15
- «Выборов» в «ДНР» и «ЛНР» не будет при одном условии09:57
- ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе09:40
- На КПВВ в «Майорске» огромная очередь09:25
- Цены взлетят уже на днях: стало известно, когда в Украине подорожает алкоголь09:15
- Пенсия по-новому: многим украинцам грозят невыплаты09:00
- Переселенцам продолжают отказывать в аренде квартир, – правозащитница08:45
- Двое не прошли: В «ДНР» уменьшилось число желающих стать «главой республики»08:30
- США намерены применить против России серьезный инструмент влияния08:15
- С сегодняшнего дня все украинские водители будут обязаны это делать08:00
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
- Прилепин: после Путина Россию ждет кошмар - возвращение в девяностые13:20
- «Эти Майданы... Стыдно за все, что происходит сейчас»: Винник назвал искусственной Революцию Достоинства12:56
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой
- У боевиков "ДНР" прозрение: "До власти дорвалась ОПГ. Донбасс охватило тотальное беззаконие и террор"
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов