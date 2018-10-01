С сегодняшнего дня все украинские водители будут обязаны это делать

01.10.2018 08:00

Начиная с 1 октября, то есть, с завтрашнего дня, все водители автомобилей обязаны в дневное (и, конечно же ночное) время суток включать свет ближних фар при проезде на загородных дорогах. Такое сообщение-напоминание распространила пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области, передает replyua.net.

Данное напоминание было распространено в соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения. В нем говорится, что с 1 октября по 1 мая каждого года, на территории Украины включение ближнего света фар на загородных дорогах, является обязательным к выполнению. Данный пункт правил призван повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дорожного покрытия, причем, как в ночное, так и в дневное время суток.

«Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения», — сказано в сообщении, распространенном ведомством. Напомним, что за несоблюдение данного правила предусматривается наказание в виде штрафа в размере 425 грн. Но, не стоит забывать, что соблюдение данного правила, несет за собой, не только избавление от штрафа, но и обеспечение собственной безопасности.