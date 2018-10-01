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Владельцев дизельных авто будут штрафовать: принят жесткий закон
Водители наиболее загрязняющих дизельных транспортных средств теперь могут быть оштрафованы на 350 евро
Любой водитель может быть оштрафован за управление автомобилем, микроавтобусом или автобусом с дизельным двигателем стандарта Евро 0 и Евро 1. Ожидается, что подобные правила для бензиновых автомобилей вступят в силу в начале следующего года.
Правонарушителей будут штрафовать каждый раз, когда они попадают на запрещенных дизельных авто в определенную зону. Однако местное правительство решило предоставить новый льготный период в три месяца после каждого нарушения. В течение одного года может быть взыскано максимум четыре штрафа.
Автомобили будут контролироваться сетью из более 180 камер со сканерами, которые устанавливаются в регионе. 90 таких камер уже работают, и правительство ожидает, что система будет полностью установлена до конца года.
Штрафы планируют ввести в Брюссельском регионе. Закон о зоне низких выбросов в столице Бельгии был введен в начале года, но водителям был предоставлен девятимесячный переходный период, чтобы они могли вовремя адаптироваться.
Как передавала Politeka, автопроизводители продолжают травить людей, выпуская автомобили с дизельными двигателем. Управление автомобилем на дизельном двигателе приводит к увеличению выбросов в 16 раз, а это в свою очередь является причиной около 2 700 преждевременных смертей на территории ЕС, считают исследователи.
Ученые из MIT провели исследование, которое показало, что ряд современных автомобилей с дизельным мотором проходят проверку на соответствие экологическим стандартам благодаря обману. Здесь стоит напомнить о Volkswagen. В 2015 году немецкий автогигант использовал в своих автомобилях программное обеспечение, которое занижало показатели вредных выбросов.
По результатам исследования MIT выяснилось, что нынешние модели компаний Volkswagen, Renault, Peugeot-Citroën, FIAT, Ford, General Motors, BMW, Daimler, Toyota и Hyundai тоже имеют решения, которые занижают показатели выбросов от дизельных силовых установок. Установлено, что машины перечисленных производителей во время реальной эксплуатации выделяют в 16 раз больше вредных выхлопов, чем на тестах.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, авто, штраф, дизельное топливо
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