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Возвращать украинцам отобранные авто никто не будет: вступил в действие новый закон
Лишиться авто навсегда можно будет даже за неправильную парковку
С 27 сентября в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей, а также усиленные штрафные санкции для нарушителей, передает Украина Онлайн.
Снимать нарушителей на фото и видео будут или инспекторы по парковкам, или полицейские. Для установления нарушения и наложения взыскания водителю не обязательно контактировать с полицейскими.
Также парковочные инспекторы получили теперь могут эвакуировать авто на штрафплощадку. Это произойдет, если машину бросить на проезжей части минимум во втором ряду или припарковаться на железнодорожном переезде, трамвайных колеях, мосту, путепроводе или в тоннеле, на пешеходном переходе или на расстоянии менее 10 метров от перехода, остановке общественного транспорта, перекрестке, велодорожке.
Эвакуируют авто и в том случае, если инспектор определит, что транспортное средство мешает работе коммунальщиков, например, снегоуборочным машинам, или создает препятствие для движения пешеходов.
Но самое «приятное» ждет владельцев «евроблях». Если такой автомобиль окажется на штрафплощадке, забрать его будет нереально.
Транспортное средство, которое находится на иностранной регистрации, будут возвращать только тем, кто ввез его на территорию Украины. Фактический владелец и тот, кто этот автомобиль «протащил» в Украину – лицо, как правило, не одно и то же.
«Какой-нибудь молдаванин или белорус, который завозил машину в Украину, либо представитель литовской фирмы, которой и нет уже давно, конечно же, не приедет забирать авто. А если разрешат выдавать со штрафплощадок такие авто на основании доверенностей, то сразу же пойдет волна, когда «левые» люди начнут забирать чужие авто, ведь такие писульки можно в интернете за 50 гривен купить», — пояснил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
Если же оставят жесткое требование, что авто должен забрать только владелец или лицо, которое ввезло автомобиль, то вскоре штрафплощадки окажутся забитыми только «бляхами».
Ранее мы сообщали, что украинским водителям теперь придется быть более внимательными и на дороге, и при парковке. Теперь штраф за нарушение будет назначаться на основании фото- и видеофиксации. Вина автовладельца признается автоматически. А если за рулем был не владелец, то ему придется в суде доказывать свою невиновность.
Размеры штрафов вырастут в несколько раз. Минимальный штраф для тех, кто не заплатил за парковку, вырастет с 50 до 100 грн, а максимальный штраф составит 200 грн – в зависимости от зоны парковки.
Прямо на месте заплатить за административное нарушение не выйдет. Муниципальные инспекторы не имеют права брать наличные деньги. Кроме того, вводится система заочного штрафования – на основании фото- и видеофиксации. Оповещения будут приходить в виде СМС-сообщений или квитанций на лобовом стекле.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, авто
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