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Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж

02.10.2018 17:37
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Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что НАТО вмешается в войну в Украине при одном условии.
«Если войска Путина начнут широкомасштабное наступление на Украину, тогда уже НАТО разблокирует свой условный нейтралитет невмешательства военным образом — и я могу утверждать об этом официально. Ведь это будет реальная угроза странам НАТО и они применят фактор сдерживания России. Именно поэтому Путин не пойдет на широкомасштабные наступления, потому что он прекрасно понимает, каким будет ответ НАТО», — заявил Николай Маломуж в интервью жрналистам.
По его мнению, для прекращения войны на Донбассе нужно участие мощных игроков на мировой арене.
«И пока мощные игроки не включатся в конфликт, даже пусть ради своих интересов по недопущению глобальной войны, эту войну на Донбассе не удастся прекратить. И именно поэтому западные лидеры встречаются с Путиным, чтобы довести до него позицию крупных стран по новому миропорядку, включая жесткие требования по болезненным темам, в частности по Украине», — резюмировал генерал.
Источник Луганский радар



Теги: Донбасс, война, НАТО, конфликт
 
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