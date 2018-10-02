В Украине вспышка сибирской язвы, пять человек госпитализированы

02.10.2018 14:37

Пять человек помещены в районную больницу пгт Сарата (на юге Одесской области) с диагнозом сибирская язва. От каких-либо комментариев медики и представители районных властных структур воздерживаются.

Как стало известно «ФАКТАМ», первый случай заболевания был зафиксирован 29 сентября. Предположительно, это была кожная форма болезни, пациентов поместили в инфекционное отделение. Карантинные меры пока не вводились.

В настоящее время в Сарате проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решается, в частности, вопрос о мерах по локализации очага инфекции, которым, согласно неподтвержденным данным, является населенный пункт Меняйловка.

Справка. Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро и остро, преимущественно в карбункулезной форме — у человека.

Продолжительность инкубационного периода колеблется от нескольких часов до дней, чаще всего составляет 2—3 дня. Заболевание может протекать в локализованной (кожной) или генерализованной (легочной и кишечной) форме.

Инфекция передается чаще всего контактным путем, реже — воздушно-пылевым, алиментарным, трансмиссивным (мухи жигалки, слепни). Чаще всего заражение имеет профессиональный характер (убой скота, его разделка, уход за больным животным, выделка шкуры и т. д.), однако можно заразиться и через почву, при употреблении инфицированных продуктов, вдыхании зараженной костной муки, пыли.