- В "миллиметре" от земли: в Сети показали экстремально низкий проход украинского СУ-24. ВИДЕО11:46
- Работа на общую победу: Наев назвал условия завершения войны на Донбассе07:23
- Кто останется без пенсий в Украине: проверку Минфина пройдут не все21:24
- мСовременный ''нацизм'': как в Украине ударят по ''русскому миру''20:02
- Зима близко: украинцы массово публикуют просьбы о помощи на сайтах обьявлений18:55
- Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж17:37
- Когда в Украине алименты в доход семьи не считаются15:34
- В Украине вспышка сибирской язвы, пять человек госпитализированы14:37
- Мечта Путина - ядерный полигон в Крыму: РФ готовится разместить на полуострове смертоносное оружие12:34
- В Украине стало больше переселенцев07:37
В "миллиметре" от земли: в Сети показали экстремально низкий проход украинского СУ-24. ВИДЕО
30 сентября пользователем Виталием Паничем был опубликован видеоролик в социальной сети Facebook, который демонстрирует, насколько низко пролетел тактический фронтовой бомбардировщик "СУ-24".
Пользователь не уточняет, на каком аэродроме было сделано видео. Оператор видеоролика начал возмущаться, когда увидел действия пилота. Мужчину явно охватил испуг, когда самолет слишком низко опустился к земле, после чего он выдал соответствующий комментарий. "Сейчас снова стекла вылетят. Что ты творишь… Сдурел?!" - вскрикнул оператор перед тем, как упал наземь. Остается загадкой, что спровоцировало пилота пролететь так низко и напугать людей.
Однако пользователей Сети такие маневры украинского пилота привели в восторг: "Опасно, но лихо, черт возьми!" – не скрывает своего восторга один из комментаторов; "Это очень круто, но мне кажется это рискованно", - соглашается с ним другой; "Знай наших!" – подтверждает третий.
Источник: dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, видео, бомбардировщик, аэродром, Су-24, соцсети
- "Дед бы тобой гордился!" - президент Порошенко опубликовал патриотический ролик (ВИДЕО)
- Трое украинцев устроили абсурдные каникулы строгого режима (ВИДЕО)
- Англичане заманили наших девушек в секс-ловушки и привезли об этом мультик (ВИДЕО)
- Заложница всю ночь провела с вооружённым незнакомцем (ВИДЕО)
- 18-летняя украинка Вероника устроила соблазнительную акцию на холоде (ВИДЕО)
- Евро-2009: к нам едет Платини
- «Жил на широкую ногу». Бородай рассказал, какими «благами» пользовался Захарченко12:20
- Украинцы размазали россиянина в споре о Донбассе: бегство "патриота РФ" насмешило соцсети12:04
- ОБСЕ зафиксировала переход людей в военной форме через неподконтрольную границу с РФ10:25
- Украинские военные понесли новые потери на Донбассе10:06
- Позиции Суркова серьезно пошатнулись: Путин взялся за управление "куратора" Донбасса09:26
- Ситуация в пунктах пропуска утром 3 октября09:05
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка08:55
- В Сети опознали ликвидированных террористов "Л/ДНР": среди них оказался опасный снайпер Харза08:42
- «При Захаре такого не было». Дончане в шоке от новых цен на мясо08:31
- "Дипломы "ДНР" не нужны ни самой "республике", ни России, но об этом вам никто никогда не скажет", - житель Донецка08:13
- «Жил на широкую ногу». Бородай рассказал, какими «благами» пользовался Захарченко12:20
- Украинцы размазали россиянина в споре о Донбассе: бегство "патриота РФ" насмешило соцсети12:04
- В "миллиметре" от земли: в Сети показали экстремально низкий проход украинского СУ-24. ВИДЕО11:46
- ОБСЕ зафиксировала переход людей в военной форме через неподконтрольную границу с РФ10:25
- Украинские военные понесли новые потери на Донбассе10:06
- «Факты ICTV» назвали лучших украинских блогеров09:45
- Позиции Суркова серьезно пошатнулись: Путин взялся за управление "куратора" Донбасса09:26
- Ситуация в пунктах пропуска утром 3 октября09:05
- В Испании презентовали первую "настоящую" капсулу Hyperloop09:00
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка08:55
- Испившие «живой» воды: Где и когда будет следующая Макеевка?23:02
- Каждому третьему европейцу предрекли слабоумие и инсульт22:16
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой20:45
- С кем воюет Россия на Донбассе19:39
- Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"19:13
- Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование18:36
- Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж17:37
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- В «ЛНР» начинается дефицит продуктов
- В Макеевке появилась неизвестная инфекция
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка
- ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе
- Стало известно, сколько будет стоить алкоголь уже со 2 октября
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой