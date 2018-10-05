- В Украине стартовали массовые проверки бизнеса18:30
- Что делать украинцам, которым по новым правилам не положена «скорая»18:02
- В Мариуполе сотрудница «Укрпочты» присвоила более 50 тысяч грн17:45
- СЦКК: На Донбассе зафиксировано 180 танков боевиков17:30
- "ДНР" на гране краха. Готовьтесь к возвращению Донецка в Украину17:15
- Гороскоп жены. Узнай, какая ты жена по Знаку Зодиака17:00
- Губарев - "покойник": наговорил на ликвидацию Москвой – громкие подробности и кадры16:45
- За травлю в школах – штраф: Рада приняла законопроект16:30
- «Власти ДНР» освободили от оплаты услуг ЖКХ часть жителей ОРДО16:15
- Крымское под обстрелом, поселок обесточен15:45
Что делать украинцам, которым по новым правилам не положена «скорая»
Заболевшим украинцам, состояние которых не предусматривает приезд скорой помощи, Минздрав советует обращаться в неотложку или к врачам семейной практики, пишет «Апостроф«.
Впрочем, у совета Минздрава есть подводные камни: семейные врачи не всегда готовы прийти домой к пациенту.
«У нас маленькие дети заболели. Врач говорит: «Не приду, не обязан». Консультирует по телефону, температура и дальше держится. Скорая говорит: «У вас запущенная ангина, вам нужна консультация педиатра». Замкнутый круг. Но! Если сказать педиатру: «Вот 300 грн», то он прибежит через полчаса», — жалуется пользователь Ксения Званцева.
Согласно указу Минздрава №504, семейный врач действительно не обязан приходить домой к пациенту, как это было раньше.
«На практике это означает, что врач решает сам, когда есть основания идти домой к пациенту, а когда нет», — пояснил «Апострофу» член общественного совета при Минздраве, семейный врач Евгений Гончар.
Он отмечает, что раньше был перечень состояний, когда нужно приходить домой, «но на практике почти всегда нужно было идти».
«Это приводило к тому, что около 80% вызовов были необоснованными. Но, в принципе, состояний, которые еще не требуют вызова экстренной медицинской помощи, но уже не позволяют пациенту прийти в больницу самому, не так и много. Поэтому семейные врачи все меньше и меньше ходят на вызовы», — убежден он.
По словам Гончара, получить объективную информацию о состоянии пациента действительно можно в телефонном режиме.
«Да, не всегда, но в большинстве случаев можно. Например, мы же не можем ходить домой к пациентам на все порезы пальцев только потому, что существует вероятность заболеть столбняком. Такая вероятность очень низкая, и это вопрос оценки риска», — добавляет эксперт.
Впрочем, у пациента всегда остается выбор: расстаться с врачом, который не приходит на вызов, и подписать декларацию с новым медиком. Но при таком выборе есть нюансы.
«Или вы подписываете декларацию с врачом, у которого много пациентов, а значит, с большей вероятностью у него больше практики и он принимает более правильные клинические решения, или вы подписываете декларацию с врачом, который имеет меньше пациентов, но и меньше практики, но будет ходить на вызовы», — резюмировал Гончар.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, скорая помощь, медицина
- Донецкий областной центр экстренной медицины пополнился тремя реанимобилями
- Известный украинский поэт выпал из окна
- Волонтёр Галина-«Ветерок»: о чудесных спасениях и великих испытаниях в зоне АТО
- Разгорается скандал из-за бесплатных машин скорой помощи, которые "застряли" на украинской таможне
- В Крыму со скалы упал житель Краматорска
- В Мариуполе пьяная женщина избила фельдшеров "скорой помощи"
- В Мариуполе сотрудница «Укрпочты» присвоила более 50 тысяч грн17:45
- "ДНР" на гране краха. Готовьтесь к возвращению Донецка в Украину17:15
- Губарев - "покойник": наговорил на ликвидацию Москвой – громкие подробности и кадры16:45
- «Власти ДНР» освободили от оплаты услуг ЖКХ часть жителей ОРДО16:15
- Крымское под обстрелом, поселок обесточен15:45
- "Днем они убивали украинцев, а ночью РПЦ прятала их в монастырях" - Парубий14:45
- США и Канада призвали РФ противостоять «выборам» в ОРДЛО14:30
- Со стороны Донецка – километровая пробка: На Донетчине шахтеры продолжают акции протеста13:30
- Губарев неожиданно заявил, что Донбасс «был и будет Украиной»13:15
- ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ «ОСОБОГО СТАТУСА» ДОНБАССА ВСТУПИЛ В СИЛУ12:44
- В Украине стартовали массовые проверки бизнеса18:30
- Разгадана тайна нью-йоркской мумии18:15
- Что делать украинцам, которым по новым правилам не положена «скорая»18:02
- В Мариуполе сотрудница «Укрпочты» присвоила более 50 тысяч грн17:45
- СЦКК: На Донбассе зафиксировано 180 танков боевиков17:30
- "ДНР" на гране краха. Готовьтесь к возвращению Донецка в Украину17:15
- Гороскоп жены. Узнай, какая ты жена по Знаку Зодиака17:00
- Губарев - "покойник": наговорил на ликвидацию Москвой – громкие подробности и кадры16:45
- За травлю в школах – штраф: Рада приняла законопроект16:30
- «Власти ДНР» освободили от оплаты услуг ЖКХ часть жителей ОРДО16:15
- Что делать украинцам, которым по новым правилам не положена «скорая»18:02
- Косметологи подсказали, как избавиться от отеков под глазами16:00
- Как нормализовать давление без таблеток13:45
- Любимчики Желтой Свиньи: 6 знаков зодиака которым повезет в 2019-м09:25
- Две абсолютно противоположные стороны каждого знака зодиака08:30
- Польский военный Кремлю: "Вы хотите поделить Украину с Польшей? Скорее, мы с Украиной поделим Россию на мелкие государства!"21:22
- Вот откуда взялась традиция показывать средний палец, когда кого-то посылаешь20:25
- Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание16:16
- О ностальгии по СССР и региональных стереотипах среди жителей Донбасса. ВИДЕО18:31
- Испившие «живой» воды: Где и когда будет следующая Макеевка?23:02
- Жительница Горловки опубликовала в сети улицы пустынного города. ВИДЕО
- В Макеевке появилась неизвестная инфекция
- В «ЛНР» начинается дефицит продуктов
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка
- Пушилин рассказал, когда в ОРДО начнется отопительный сезон
- «Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО
- "Сейчас это разлагающийся труп..." - Сеть поразил рассказ женщины, впервые вернувшейся на Донбасс после бегства
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой
- "Отжатый" бизнес и имущество дончан: "отец" "ДНР" рассказал, как за счет жителей Донецка роскошно жил Захарченко
- Позиции Суркова серьезно пошатнулись: Путин взялся за управление "куратора" Донбасса