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Украинцам разрешили менять паспорта-книжки на ID-карту по желанию
С 1 ноября нынешнего года украинцы могут по желанию обменять бумажный паспорт гражданина Украины на ID-карту. Так решило правительство 3 октября, внеся соответствующие изменения в постановление, регламентирующее выдачу паспортов в Украине, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Сегодня ID-карту могут получить не все украинцы, а те, кто получает ее впервые. Выдают ID-карту также тем, кто сменил фамилию после замужества, или если бумажный паспорт пришел в негодность, или если утерян. Стоимость получения ID-карты не изменилась. Получающим впервые главный документ выдают бесплатно.
Все остальные, при замене или восстановлении документа, должны заплатить административный сбор 279 гривень. Однако в Миграционной службе разъяснили, что менять бумажный паспорт на пластиковый не обязательно. Паспорт-книжка является действительным до окончания срока действия.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, ID-карта
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