В РФ утверждают, что Сенцов сдался и начал принимать пищу

05.10.2018 14:03

В российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого удерживают в российской тюрьме, прекратил голодовку. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"Олег Сенцов прекратил голодовку, о чем написал заявление, он дал согласие на прием пищи. С лучшими диетологами Москвы проведены консультации, как его выводить из состояния голодовки. Для него разработана соответствующая диета для нормализации его здоровья", - сказал замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко.

Напомним, 28 сентября управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему провели дополнительные исследования и предоставили консультации врачей-специалистов.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыма.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

Источник: https://from-ua.com