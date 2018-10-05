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В РФ утверждают, что Сенцов сдался и начал принимать пищу
В российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого удерживают в российской тюрьме, прекратил голодовку. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Олег Сенцов прекратил голодовку, о чем написал заявление, он дал согласие на прием пищи. С лучшими диетологами Москвы проведены консультации, как его выводить из состояния голодовки. Для него разработана соответствующая диета для нормализации его здоровья", - сказал замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко.
Напомним, 28 сентября управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему провели дополнительные исследования и предоставили консультации врачей-специалистов.
Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыма.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, заключенный, голодовка
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