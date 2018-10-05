В Украине взлетят тарифы на электроэнергию: сколько будем платить

05.10.2018 12:00

Украинский "Энергоатом" требует почти в 1.5 раза повысить стоимость электроэнергии. Если Нацкомиссия (НКРЭКУ) согласится с просьбой компании, сдержать рост тарифов будет крайне сложно.

Так или иначе, действующие цены на "ток" продержатся в лучшем случае до выборов. Уже в июле 2019-го тарифы отпустят в "свободное плавание".

OBOZREVATEL разобрался, сколько стоит электроэнергия в Украине и как изменятся тарифы.

Украинцы недоплачивают, но рынок все исправит

В Украине электроэнергию производят АЭС (атомные электростанции), ГЭС (гидроэлектростанции), ТЭС, ТЭЦ (теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали) и ВИЭ (станции, использующие возобновляемые источники энергии). Себестоимость у всех разная. Атомная энергетика - относительно дешевая, а возобновляемые источники требуют высоких расходов.

Так, если один кВт/час у АЭС покупают за 55,7 коп., то такое же количество электроэнергии у ВИЭ стоит больше 4 грн. В "Энергоатоме" жалуются: из-за низких тарифов у них просто не хватает денег на закупку ядерного топлива. "Прошлый и нынешний состав НКРЭКУ довели ситуацию с тарифообразованием для различных видов генераций до критической черты. Регулятор, который должен контролировать и защищать интересы потребителей, своим подходом к атомной энергетике загоняет атомную генерацию в тупик", - заявил на заседании с профсоюзным комитетом президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

"Регулятор ... своим подходом к атомной энергетике загоняет атомную генерацию в тупик", - заявил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

По его словам, дефицит финансирования достиг уже 13,9 млрд грн. И получить эти средства можно за счет повышения тарифа.

Действующая система предполагает: государство в лице профильной комиссии устанавливает тариф для каждой генерации. По этой цене станции продают электроэнергию госпредприятию "Энергорынок". Причем продают не столько, сколько реально могут, а сколько им скажут. Для поддержания баланса в системе объемы заранее планируют.

Уже от "Энергорынка" "ток" движется в сторону потребителя. Так как расходы на производство постоянно растут, действующий тариф для населения, отмечает глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, как минимум на 48% ниже реальной себестоимости. Так, реальная стоимость – 1,85 грн за кВт/час, в то же время население за первые 100 кВт/час платит всего лишь 90 коп. Покрывает эту разницу промышленность. За такой же "ток" они вынуждены платить 1,7-2,1 грн за кВт/час (зависимо от предприятия).

Правда, дополнительные расходы бизнес закладывает в стоимость своей продукции и так или иначе все равно платить приходится конечному потребителю.

Уже несколько дней между НКРЭКУ и "Энергоатомом" продолжается информационная война. Компания назвала регулятор "главной проблемой атомной генерации", в ответ глава Нацкомиссии Кривенко заявила, что "Энергоатом" пытаются превратить "в черную дыру, где с помощью непрозрачных схем закупок пропадают деньги потребителей".

"Аппетиты некоторых руководителей госкомпаний стремительно растут. Сегодня в "Энергоатоме" говорят уже о необходимости повысить тариф до 1,08 грн за кВт/час с НДС, будет уже действующего действующий тарифа для населения 90 коп. за кВт/час для потребления до 100 кВт/час, и это без учета тарифа "Укрэнерго", тарифа распределительных компаний. Никакого обоснования для радикального повышения тарифов для АЭС нет", - заявили в НКРЭКУ.

"Сегодня в "Энергоатоме" говорят уже о необходимости повысить тариф до 1,08 грн за кВт/час с НДС, будет уже действующего действующий тарифа для населения 90 коп. за кВт/час", - заявили в НКРЭКУ.

Атомная генерация – 55,1% всей украинской электроэнергии. В случае, если их тариф повысить, как это предлагает компания, избежать подорожания "тока" не удастся. В то же время Недашковский обращает внимание: тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ) продает электроэнергию по цене практически в 4 раза выше, чем атомная. Мол, если на тепловиков пошли на такой шаг, то должны пойти и на уступки с АЭС.

Но даже если Нацкомиссия не пересмотрит тарифы для АЭС, уже в следующем году, согласно закону, генерация получит относительную свободу. Тарифы должны будут устанавливать не постановлениями комиссий, а рыночными механизмами. К примеру, по такому принципу формируются цены на бензин. Сеть АЗС может установить практически любую стоимость, однако, понимая, что покупать будут там, где дешевле, пытаются сдерживать цены. Во всяком случае, так заявляют в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов.

Сколько заплатят простые украинцы

Еще несколько месяцев назад в Национальной комиссии рассматривали возможность поэтапного повышения стоимости электроэнергии. Сейчас же позиция НКРЭКУ: стоимость "тока" будут удерживать до июля 2019 года. Дальше есть несколько вариантов. Либо украинцев ждет резкий скачок цен, ориентировочно стоимость электроэнергии может вырасти к тому моменту в 2 раза – до более 2 грн за кВт/час, или же, как и с газом, в ситуацию вмешается Кабмин.

Закон "О рынке электрической энергии" с одной стороны вводит конкурентные условия формирования цен, а с другой – дает возможность правительству возлагать специальные обязательства на поставщиков. Как известно, на данный момент Кабмин обязывает государственный НАК "Нафтогаз" продавать голубое топливо на нужды населения по установленному чиновниками тарифу. В результате частные компании продают газ бизнесу по рыночным ценами (больше 11 грн за куб), а НАК большую часть газа через посредников в виде газсбытов (подразделения облэнерго) продает голубое топливо населению по цене 6,9 грн за куб.м.

Неофициально в НКРЭКУ поясняют: действующие на данный момент тарифы для населения точно сохранить не удастся. Растут расходы на зарплаты, увеличивается стоимость энергоресурсов, девальвирует гривня, вместе с тем появляется необходимость поднимать цены на электричество.

Источник: https://antikor.com.ua