Вокально-хореографічний національний флешмоб «ВІД КАРАЧУНА ДО ГОВЕРЛИ»

05.10.2018 22:45

Талановиті діти зі Сходу України реалізують вокально-хореографічний національний флешмоб – короткотривалі виступи на перонах великих міст, збір та передача сувенірів для воїнів ООС та спільний концерт у Коломийському Народному домі Івано-Франківської області. Тож гасло «Мистецтво єднає» дійсно втілюється в життя!

Національний флешмоб «Від Карачуна до Говерли» - це проект «Всеукраїнського благодійного фонду «Зірки та зіроньки», реалізація якого стала можлива завдяки грантовій підтримці Українського Культурного Фонду Міністерства культури України. Під гаслом «Мистецтво єднає» талановиті діти з Донеччини проїдуть від Костянтинівки до Івано-Франківська.

Директор Всеукраїнського Благодійного фонду "Зірки та зіроньки" Людмила Черниченко відзначає, що вокально-хореографічний флешмоб стартує зі станції Костянтинівка вже 15 жовтня. На перонах станцій Харків, Львів, Івано-Франківськ, Полтава відбудуться короткотривалі виступи талановитих дітей, багаторазових лауреатів Всеукраїнського фестивалю «Зірки та зіроньки». Цього разу від Донеччини в потягу дружби їдуть творчі колективи з Бахмуту, Білозірського, Покровська та Слов’янська.

Організатори та учасники урочисто передадуть корзину квітів з написом «Вдячні за життя» до меморіалу загиблим воїнам ЗСУ на горі Карачун. Влаштують пісенно-патріотичний захід біля гори Говерла. Презентують власні творчі досягнення у концертній програмі, яка відбудеться у Народному домі міста Коломиї. Там же пройде круглий стіл за участю представників Українського культурного Фонду, громадських організацій, які закладуть основу для подальшої міжсекторальної дружби та співпраці.

Окремо слід відзначити акцію «Мистецькі волонтери-поштарі». В рамках цього заходу проводиться збір маленьких сувенірів, подарунків, листів та подяк від дітей, родичів та небайдужих громадян з усієї України для воїнів, які боронять східні кордони нашої держави.

Проект «Всеукраїнського благодійного фонду «Зірки та зіроньки» об'єднує талановитих дітей та дорослих від гори Карачун до гори Говерла, щоб довести - мистецтво єднає, дає наснагу, допомагає дружити, розвивати таланти та вірити в краще майбутнє!

Більше інформації про вокально-хореографічний національний флешмоб «Від Карачуна до Говерли», реалізація якого відбудеться з 15 по 19 жовтня, можна знайти за посиланням https://www.facebook.com/groups/156771908372087/?ref=br_tf.

Керівник проекту – директор ВБФ «Зірки та зіроньки» Людмила Андріївна Черниченко +38(099)279 89 07

Прес-центр проекту Наталія Боровська +38(050)544 29 56