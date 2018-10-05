За травлю в школах – штраф: Рада приняла законопроект

05.10.2018 16:30

Депутаты проголосовали за законопроект №8584 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о противодействии буллингу». Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Законопроект 2 октября поддержали 235 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что «сегодня в Украине, как и во многих других странах мира, среди подростков, обучающихся в учебных заведениях, получило распространение явление буллинг (травля), что выражается в психологическом давлении, жестоком обращении, физическом насилии, агрессии, других действиях, совершенных с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам».

Там также указано, что, по информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей.

Авторы законопроекта отмечают, что изменениями в Закон Украины «Об образовании» вводится определение термина «буллинг», а также определяются механизмы противодействия этому явлению.

За противодействие буллингу, как определено в законопроекте, будут отвечать руководители образовательных учреждений. За буллинг и сокрытие этого явления установлена ответственность в виде штрафа. «Проектом Закона Украины предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, дополнив Кодекс новой статьей 173-4, устанавливающей ответственность за буллинг, а также сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учебного заведения, в виде наложения штрафа от 20 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (в зависимости от вида совершенного правонарушения)», – говорится в пояснительной записке.

Источник: https://dnews.dn.ua