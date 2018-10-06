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Мы не нужны! Украинцам объяснили, почему ветераны АТО стали опасны
В Украине до сих пор сохраняется проблема с социальной реабилитацией участников боевых действий на Донбассе.
Об этом заявила общественная активистка Татьяна Петракова. По её словам, из-за этого уже сейчас в стране наблюдается повышенный уровень насилия, пишет Обозреватель.
"Каждый день в новостях мы видим: убийства, убийства, убийства. Причем уже в центре города! Подобное происходит в центре (Киева.- Ред.)", - объяснила Петракова.
По её словам, в других развитых странах люди, которые возвращаются из мест проведения боевых действий, должны проходить реабилитацию. И государство предоставляет все условия для того, чтобы эти реабилитационные программы были действенными.
"У нас же в Украине сегодня нет ни одной реабилитационной социальной программы, которая бы адаптировала этих парней к мирной жизни. А когда они возвращаются - у них совершенно другая психика. Я общаюсь с бойцами каждый день, они говорят: мы тут не нужны, нас обесценили", - рассказала активистка.
Петракова объяснила: они ждут изменений, ждут того, чтобы мирные люди не тратили жизнь впустую, а помогали, консолидировались вокруг настоящих ценностей, поддерживали и помогали друг другу.
Теги: Донбасс, опасность, АТО, ветераны
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