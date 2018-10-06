Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Мы не нужны! Украинцам объяснили, почему ветераны АТО стали опасны

06.10.2018 14:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мы не нужны! Украинцам объяснили, почему ветераны АТО стали опасны

В Украине до сих пор сохраняется проблема с социальной реабилитацией участников боевых действий на Донбассе.
Об этом заявила общественная активистка Татьяна Петракова. По её словам, из-за этого уже сейчас в стране наблюдается повышенный уровень насилия, пишет Обозреватель.
"Каждый день в новостях мы видим: убийства, убийства, убийства. Причем уже в центре города! Подобное происходит в центре (Киева.- Ред.)", - объяснила Петракова.
По её словам, в других развитых странах люди, которые возвращаются из мест проведения боевых действий, должны проходить реабилитацию. И государство предоставляет все условия для того, чтобы эти реабилитационные программы были действенными.
"У нас же в Украине сегодня нет ни одной реабилитационной социальной программы, которая бы адаптировала этих парней к мирной жизни. А когда они возвращаются - у них совершенно другая психика. Я общаюсь с бойцами каждый день, они говорят: мы тут не нужны, нас обесценили", - рассказала активистка.
Петракова объяснила: они ждут изменений, ждут того, чтобы мирные люди не тратили жизнь впустую, а помогали, консолидировались вокруг настоящих ценностей, поддерживали и помогали друг другу.



Теги: Донбасс, опасность, АТО, ветераны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх