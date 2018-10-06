Заморозки и сушь: Синоптики сообщают о необычайно контрастных погодных условиях

06.10.2018 13:11

По Украине в субботу, 6 октября, ожидаются контрастные погодные условия: если на юге будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности, в других областях ночью - заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Ночью 6 октября на Левобережье, в Карпатах и ​​Прикарпатье на поверхности почвы, в восточных областях местами и в воздухе, заморозки 0-5°», - сообщили синоптики.

При этом 6-8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.