Восемь миллионов украинцев получают зарплаты в конвертах - ГФС

07.10.2018 17:02

В Украине 8 миллионов украинцев из числа работающих получают зарплату в конвертах. Проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат серых зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов в пятницу, 5 октября, передает zn.ua.

"По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенны", – подчеркнул он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник.

В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривен, - отметил Бамбизов.