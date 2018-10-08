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Не пропустите: в небе над Украиной состоится грандиозное шоу!
В октябре над Украиной пройдет два грандиозных звездных шоу. Украинцы смогут наблюдать за мощными звездопадами: Дракониды и Ориониды.
Звездопад Дракониды будет первым, его следует ожидать в начале месяца. Его пик придется на ночь с 8 на 9 октября. Особенностью этого метеорного дождяявляется, что он приобретает необычный багряного окраса. Звездопад четко будет видно вблизи созвездие Дракона в Северном полушарии, в том числе в Украине. Наслаждаться зрелищем можно будет сразу же после захода солнца и до трех часов ночи. Главное, чтобы небо было безоблачным.
Дракониды получили название от созвездия Дракона. Именно в этом районе находится точка, откуда, как кажется наблюдателю, метеоры вылетают. Во время пика может происходить от 5 до 18 ярких вспышек. Такая активность объясняется приближением материнской кометы к перигелию – ближайшей к Солнцу точки. Солнце нагревает комету, а та, в свою очередь, освобождает новые частицы газа и пыли.
Звездопад Ориониды пройдет с 22 октября по 7 ноября. На начало этого зорепадуприпадає максимум звездного потока. Именно звездопад Ориониды считают наиболее зрелищным и мощным. Главным его отличием являются большие размеры, высокая скорость падения и оригинальное мерцание в виде длинных "хвостиков", так будто в небе пролетают кометы. В пик активности будут сгорать от 15 до 22 частиц комет. Увидеть его можно будет в созвездии Ориона.
Наибольшее количество вспышек будет видно только после полуночи, но пик звездопада следует ждать в предрассветный час.
Смотрите: звездопад попал на камеру
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, звезда, небо
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