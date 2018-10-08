Новолуние 9 октября: что категорически нельзя делать

08.10.2018 15:40

Новолуние - это фаза, которая отличается резким спадом энергии, что может сказаться на жизни и самочувствии людей.

Чтобы провести 9 октября с пользой и избежать негативных последствий, нужно придерживаться определенных правил.

Что нельзя делать 9 октября

Несмотря на то, что Новолуние - не такая опасная фаза, как Полнолуние, его влияние может быть опасным. Некоторые действия лучше не совершать в этот день, так как они могут повлечь за собой немало проблем.

Старайтесь следить за тем, что произносите, так как любое сказанное слово может обернуться против вас. Никому не рассказывайте о своих намерениях, желаниях, страхах и переживаниях, а также не конфликтуйте с окружающими. Молчание и спокойствие помогут вам избежать неприятностей.

Планировать новые дела 9 октября можно, но вот реализовывать планы лучше позднее. В этот день энергетика ночного светила еще очень слаба, поэтому воплотить запланированное в полной мере не получится.

Если у вас и возникли проблемы со второй половинкой, выяснять отношения, а тем более разрывать их лучше в другой день. Влияние лунного диска во время Новолуния может отразиться на вашем эмоциональном состоянии, сделав вас более чувствительными и восприимчивыми. Возможно, уже на следующий день вы и ваш партнер сможете прийти к примирению и сохранить свои отношения.

Ходить по магазинам в Новолуние - не самая хорошая идея. Есть риск потратить деньги нецелесообразно.

Стрижка в этот день может лишить вас удачи и жизненных сил, поэтому данную процедуру рекомендуется отложить на более подходящее время.

Источник: http://podrobnosti.ua