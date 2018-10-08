Один получит деньги, второй умрет: в ВР указали на проблему с медицинской реформой

08.10.2018 10:30

Реформа медицинской сферы в Украине может считаться провальной, так как на лечение граждан Украины из бюджета не выделяется достаточно денег на лечение украинцев. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Обозревателю» заявила руководитель комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Богомолец. По ее словам, Медреформа - это голосование за закон об обязательном государственном страховании.



«На следующий год всего 3 % от ВВП выделят на охрану здоровья. На лечение онкобольных детей - лишь 50 % от необходимых средств», - отметила Богомолец. Также она добавила, что реформа была запущена согласно принципу «деньги идут за пациентом», но реализовать его невозможно, поскольку «выдают лишь половину денег». «Таким образом, одному деньги дадут, а другой поедет на кладбище», - заявила она, добавив, что «по лечению взрослой онкологии закрыто лишь треть финансовых потребностей».



Богомолец подчеркнула, что из полмиллиона онкобольных, которые есть в Украине, шанс выжить «получит только 30 тысяч».