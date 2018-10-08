В Украине пройдут крупнейшие за всю историю авиаучения

08.10.2018 13:46

С сегодняшнего дня в нашей стране будут проходить многонациональные авиационные учения «Чистое небо 2018» (Clear sky 2018).

Как передает replyua.net, на протяжение двенадцати дней в учениях, вместе с украинскими военными летчиками, будут принимать участие восемь стран-членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США.



Эти учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности через совершенствование сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе. Более того, эти учения станут самыми масштабными за годы независимости Украины, их участниками станут более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих.



Основной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Отработка тактических задач без задействования боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, в первую очередь, в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии.