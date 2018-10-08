Всплыли тайные данные о разрушении Крымского моста

08.10.2018 07:15

Произошедшее на Крымском мосту резонансное чрезвычайное происшествие состоялось из-за того, что оккупационные власти приняли решение ускорить темпы строительства и упростили некоторые правила проведения работ.



Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявила блогер RoksolanaToday&Крым, отметив, что вся «такая огромная и бессмысленная куча вредительства рухнет в один прекрасный день».



Таким образом, согласно данным источника, оккупационные власти Крымского полуострова «пренебрегли раскреплением пролета». В сообщении также отмечается: «Ветер был сильным, просел домкрат, а там под ним буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора».