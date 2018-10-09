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''Доставайте штаны с начесом'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине
В ближайшее время в Украине ожидается свежая осенняя погода без дождей. Однако ночью следует быть готовым к похолоданию — 4-9 градусов тепла.
Как минимум такая ситуация сохранится до середины октября, написала синоптик Наталья Диденко, сообщает Обозреватель.
Она уточнила, что легкую прохладу в Украину принес хвост атмосферного фронта, однако на юге Украины 9 октября напротив наблюдается солнечная погода, а столбики термометров поднялись до 13-17 градусов тепла.
"Что завтра? Антициклон Viktor будет определять нашу погоду до субботы-воскресенья с захлестом аж на следующую неделю. То есть никакого дождя не будет еще долго. Быстренько организуйте мастеров к ремонтам и строительству на открытом пространстве — как раз идеальная пора: ни холодно, ни жарко, и особых заморозков не видно. Но сами не перемерзайте, потому что в домах прохладно без отопления. Все же ночью ожидается 4-9 градусов. Как раз пришла пора брюк с начесом, флисов и толстых носков", — пишет синоптик.
Что касается Киева, то, по данным Диденко, 10 октября и до конца недели его ждет сухая погода. Во вторник, 9 октября, день в столице будет холодным, однако уже со среды воздух прогреется аж до 15 градусов тепла в связи с приходом антициклона.
"Антициклон — идеальная пора для туманов и дымок, не заблудитесь среди желтых листьев и серого асфальта, включайте на дорогах фары и грейтесь, распевая всей семьей или в обед всем рабочим коллективом "Туман яром", — подытожила синоптик.
Позже Диденко уточнила, что "тонкий хвост фронта пройдет Киев" во вторник, 9 октября, с наступлением сумерек.
"Поэтому солнце, скорее всего, уже завтра (10 октября. - Ред.) будет светить в окна и на подсиненные наши носы. И нагреет эти некие +8 градусов к значительно более приятных 16 градусов", - написала она.
Теги: Донбасс, солнце, похолодание, прогноз погоды
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