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В России признались в подрыве арсенала боеприпасов ВСУ под Черниговом: россияне активно злорадствуют

09.10.2018 16:05
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В России признались в подрыве арсенала боеприпасов ВСУ под Черниговом: россияне активно злорадствуют

В России подтверждают, что подрыв военных арсеналов под Черниговом был осуществлен силами российских диверсантов.

Телеграм-канал российских боевиков WarGonzo опубликовал сообщение, где с нескрываемой гордостью россияне намекнули на подрыв складов силами военных РФ, передает dialog.ua.

"Вообще, конечно, в Украине продонбасских и пророссийских партизан нет. Только почему-то за последние пару лет на территориях, подконтрольных Киеву, столько складов с боеприпасами масштабно и катастрофично (для ВСУ) сгорели, сколько за всю историю Незалежной не было. Черная полоса какая-то, а совсем не тонкая и беспалевная работа хорошо организованного подполья," - сообщают россияне с гордостью.

Пользователи соцсетей не сомневаются, что к подрыву складов боеприпасов причастна Россия. Боевой арсенал находился в непосредственной близости к российской границе, однако диверсию предотвратить не удалось.

СМИ выяснили, что Украина перекрыла воздушное пространство в радиусе 30 км и приняла ряд срочных мер.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, склад, диверсия, Черниговская область, ВСУ, подрыв, партизаны, соцсети
 
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