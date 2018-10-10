Какие продукты подорожают осенью и почему

За девять месяцев 2018 года цены на продукты выросли более чем на 10%, а некоторые овощи подорожали на все 40-60%. Осенью продукты традиционно дорожают. 24 канал разобрался, что и на сколько подорожает в ближайшее время.

Исследовать подорожание продуктов 24 каналу помогла старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка "Института аграрной экономики" Светлана Пашко.

В этом году на рынке классическая ситуация, говорит эксперт – умеренное подорожание продуктов на фоне неплохого урожая.

Причин роста стоимости продуктов питания немало:

повышение минимальной зарплаты до 3723 гривен;

индексация доходов на уровень инфляции;

подорожание кормов;

посевного материала;

электроэнергии;

газа;

повышение тарифов на грузоперевозки;

подорожание горюче-смазочных материалов (НБУ прогнозирует, что топливо в 2018 году вырастет в цене на 10,8%).

Также на стоимость продуктов влияют ценовая ситуация на мировых рынках и негативные курсовые ожидания. По прогнозам финансовых экспертов, 28,5–30,1 гривен за доллар на конец 2018 года.

Но есть и продукты, которые подешевели.

гречка (на 13%);

сахар (на 4%);

томатыиі огурцы (на 70-75%);

яблоки (на 30%);

яйца (15%).

Цены на остальную продукцию продолжают расти.

Продукты подорожают, хоть и не значительно



Хлеб

За последний год пшеничная мука подорожала на 10% – до 10,75 грн/кг. До конца года ожидается увеличение цены еще на 5-8%. Закупочные цены на продовольственное зерно выше прошлогодних из-за неблагоприятной погоды и роста стоимости горюче-смазочных материалов, минудобрений и других производственных затрат.

Автоматически растет цена и на другие мучные изделия.

На конец сентября этого года хлеб из муки пшеничной высшего сорта стоит 16,26 грн/кг, это на 12,68% больше чем на начало года. Только за сентябрь его цена выросла на 2%.

С ржано-пшеничным хлебом ситуация подобная. За сентябрь цена на этот вид хлеба выросла на 2,3% и составила 14,24 грн/кг. А в начале года его цена составляла 12,68 грн/кг – на 12,3% меньше, чем сейчас.

До конца года хлеб подорожает на 5-8%



Овощи

За январь-сентябрь 2018 года цены на основные овощи, кроме картофеля, увеличились на 26-68%.

Кроме общеэкономических причин, подорожание основных овощей и картофеля в 2018 году произошло, потому что производители сократили площади под овощами борщевого набора и экономили на качественном посадочном материале и средствах защиты растений. Добавились и погодные условия.

Хотя обычно овощная продукция колеблется в цене по сезонам, по расчетам ученых Института аграрной экономики как раз в этом году сезонного снижения цен скорее всего не будет.

Картофель. В 2018 году получили высокий урожай картофеля. С начала года она подорожала на 7%. За сентябрь цена упала на 5,6% – до 6,51 гривен за килограмм. До конца текущего года существенно картофель не подорожает.

Капуста. В течение 2017 года капуста подорожала на 18%. А только за девять месяцев 2018 года цены на нее уже увеличились на 48%, и в сентябре капуста стоила 8,07 гривен за килограмм. Капуста подорожает в конце сезона, потому что мало качественной продукции для хранения.

Морковь и свекла может существенно подорожать в конце сезона

Морковь и свекла. Производители сократили площади под этими овощами в 2018 году, это может привести к уменьшению годового валового сбора. Также будут способствовать сокращению неблагоприятные погодные условия. Ведь в некоторых областях после жаркого лета начались сильные дожди, что привело к загниванию или растрескиванию корнеплодов. А это уменьшает срок хранения продукции в хранилищах.

В результате – дефицит моркови и свеклы не исключен, а уже к концу сезона цены на качественные корнеплоды могут быть практически вдвое выше, чем в прошлом году.

За январь-сентябрь цена на морковь выросла на 69% – до 12,91 грн/кг. Свекла за этот же период подорожала на 27% – и стоит сейчас 8,73 гривны за 1 кг.

До конца года розничная цена на морковь и свеклу могут вырасти еще на 5-12%.

Лук. В течение 2017 года цена на лук повысилась на 19%. В прошлом году она стоила 6,23 гривны за килограмм. В 2018 году из-за дождей – количество качественной лука в хранилищах существенно сократится. Чтобы возместить расходы, производители повысили цены. Розничная цена на лук выросла на 37% с начала года. Только за сентябрь – на 5% и на конец прошлого месяца розничная цена на лук составляла 8,70 грн/кг.

Мясо

Рекордные цены на мясо объясняются:

сокращением поголовья скота в Украине;

сокращением поголовья скота в Украине;

сибирской язвы у крупного рогатого скота;

удорожанием стоимости кормов, энергоносителей и транспортных услуг.

На конец сентября 2018 года подорожание цен на мякоть говядины и свинины с начала года составляет 4-5%. Цена 1 кг говядины без кости достигла 125,39 грн, а свинины – 118,53 грн. За 2018 год цена на мякоть не была ниже 112-120 грн/кг.

Цены на мясо на кости увеличились за девять месяцев 2018 года на 3-4% и составляют 96,61 грн за 1 кг тазобедренной части говядины и 97,46 грн за 1 кг отрубов бедра свиней.

Рост стоимости свинины в 2018 году будет незначительным – в пределах официальной инфляции и девальвации гривны. Все из-за того, что население не всостоянии покупать дороже. Также снизились объемы экспорта. Скорее всего, будут дорожать филе, грудка, вырезка в всех видах мяса.

Свинина дорожать в пределах инфляции

Изменение цены на свинину приведет к изменению цен и на другие виды мяса – говядину и курятину. Причем курятина, скорее всего, станет более дешевым заменителем для других видов мяса, поскольку эти рынки взаимосвязаны. Именно поэтому в ближайшее время прогнозируется незначительное повышение цен на мясо и мясопродукты.

Однако на рынке мяса птицы ситуация несколько иная, поскольку производителями являются крупные агрохолдинги, а цена этого вида продукции в основном зависит от конъюнктуры на мировых рынках и дотаций для производителей со стороны государства.

В течение 2018 года цена на тушки кур увеличилась на 4% и составили 54,62-56,66 грн/кг. Совсем другая ситуация с ценой на филе курицы. Этот показатель уже превысил 110 грн/кг.

Яйца

На рынке куриных яиц производство в течение года по сезонам колеблется, что влияет на цену производителя и розничную цену для потребителей.

В сентябре 2018 года розничная цена на яйца – в зависимости от категории – составляла 23,23-19,56 гривен за десяток. Как и в 2017. За девять месяцев текущего года цена на яйца снизилась на 14-16%.

Яйца подорожают до 23-26 гривен за десяток

Одной из причин роста цен на яйца является увеличение экспорта и подорожание кормов для птицы. На стоимость яиц влияют также тарифы на электроэнергию и цены на корма. По нынешней ситуации можно ожидать подорожания в пределах 12-15%.

Но цены на яйца самые высокие в осенне-зимний период, когда снижается производство в хозяйствах населения, а промышленные птицефабрики, реализуя свою продукцию по завышенным ценам, покрывают убытки предыдущих месяцев. Поэтому, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, к концу 2018 года яйца могут подорожать до 23-27 гривен за десяток.

Молоко и молокопродукты

На внутреннем рынке наблюдается все больший дефицит молока, поэтому оно будет дорожать.

Однако подорожание будет разным для разных видов продукции. Чем выше содержание молока в продукте, тем большим будет рост стоимости. Ограничивающим фактором роста цен является снижение с начала года закупочных цен крупными переработчиками молока.

Поэтому январь-сентябрь 2018 года розничные цены на молоко и молокопродукты снизились на 2-7%. Однако еще до конца года цены на молоко и молокопродукты вырастут на 10-15%.

Молоко и молокопродукты до конца года подорожают на 10-15%

На конец сентября розничная цена на молоко пастеризованное жирностью 2,5% составила 19,33 гривен за литр, что на 5% больше, чем в начале года и на 2% больше, чем в августе.

Лидером подорожания в 2018 году среди молокопродуктов является сливочное масло. Цена на него резко выросла еще в 2017 году, но она еще примерно на 20% ниже, чем в странах Восточной Европы. Другие молочные продукты – творог, сметана – будут дорожать меньшими темпами.

На конец сентября 2018 года розничная цена на масло сливочное жирностью 72,5% составляла 127,85 грн/кг, что на 5% больше, чем в начале года и на 3% превышает показатели августа.

Цены на сыр мягкий кисломолочный и на сметану тоже медленно растут. С начала года сыр подорожал на 2% и на конец сентября стоит 58,93 гривен за килограмм. Цена на сметану – в зависимости от жирности – за девять месяцев выросла на 6-7% а – до 44,96-52,29.

Источник: https://antikor.com.ua