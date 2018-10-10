Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев

10.10.2018 09:37

Этот документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" относительно условий обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу админстрации президента.

Как отмечают в пресс-службе, этот документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных.

"Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, такое право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. Сейчас в Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев.

Добавим, Кабинет министров Украины усилил социальную защиту и права внутренних переселенцев.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин предлагает урегулировать вопрос обеспечения жильем военнослужащих, которые ранее проживали на оккупированных территориях. В настоящее время законодательством не урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, уволенных с военной службы, которые прибыли из временно оккупированных Крыма и районов Донбасса.

Источник: https://www.rbc.ua